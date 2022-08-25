素有「人民保母」之稱的兩名年輕警察同仁在台南追捕通緝犯時遭遇不測，原以為日前警政人事大調動後，能讓各崗位同仁安身立命於本務工作，突如其來的噩耗又讓圈內瀰漫一片愁雲慘霧，位高權重的內政部長徐國勇不是干預人事，就是事後諸葛般的高喊大膽用槍，對於輿論的批判無動於衷。

一再發生員警殉職憾事，總統蔡英文昨天於民進黨中常會慷慨激昂表示，保障警察執法安全，就是保障人民安全。政府要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全。然而，網友卻質疑鐵路警察李承翰殉職事件，3年過去了，當年說好的「電擊槍」呢？連影子都沒看到，並酸可能跟郭台銘講還會更快到貨。蔡英文這番言論聽起來就像在放馬後砲，難以安頓警心和民心。

想到為維護社會治安，在第一線衝鋒陷陣緝捕歹徒卻裝備不足的警察同仁，頭戴烏紗帽的「肉食者」，更要記得自己肩上擔負的責任，尤其以服務人民、為民先鋒的政府官員，更是需要隨時設身處地的為轄管的每一件事、每一份子，念茲在茲。然而民進黨政府慣用政治辭令，總是要撐到無以為繼。

諸如此類的案例屢見不鮮，高雄氣爆、花蓮太魯閣號出軌造成的百姓傷亡，以及防疫破口憑添數千條人命枉死，政務官無一不全身而退，而後高昇的更是比比皆是，這樣的政治操作，社會大眾難以接受，滿朝文武官員「生蛋無、拉屎多」，亦不閉門思過，倒是官話侃侃而談。

俗云：「知恥近乎勇！」勇於承擔政治責任並不是逼誰道歉認錯抑或下台一鞠躬，反而是對事情的道德層面善盡基本義務，但種種跡象顯示蔡政府仍然好官我自為之，2016年上任以來，立即撤銷太陽花學運的告訴，北市警局卻要背上百萬元的罰鍰，反對死刑的游錫坤在近日案件上又改口支持判處死刑，這樣的雙標政府，隨風搖擺、表裡不一，還能是誰的「後盾」嗎？無所作為又胡作非為，是哪門子的民主進步？

嗚呼哀哉，人民保母都不能自保，如何保護人民，徐國勇滿嘴官話，蔡英文一貫空話，若不能痛定思痛，完善法令制度，將應勤裝備、人力支援，一次性的補好補滿，同時精進教育訓練，即刻全面提升員警執勤安全，可預見的，悲劇將一而再、再而三的接連發生。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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