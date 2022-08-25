繼台大後，前新竹市長林智堅在中華大學的碩士學位也因論文抄襲而被撤銷，之前喧騰近兩個月的「論文門」風暴，在半個月內已遭到「雙殺」結局。對林智堅而言，宛如從天堂跌到地獄，應有悔不當初之感；對民進黨來說，不僅得不償失，而且重創難以止血，雖已換堅，爛攤子仍收拾不完。

如果從公理是非的角度來看，當初非要徵召林智堅轉選桃園市長，爆發論文門爭議後又背書力挺林的黨主席蔡英文，當然應該向社會大眾鄭重道歉，至少對全黨同志也得給個態度、說法。可是這兩周來情勢急轉直下，蔡英文就再沒有任何表態，以致黨內其他要角、選將也只能嘴硬到底。

沒有認錯，當然就難以脫困止血，所有人都只能被林智堅繼續拖著陷在泥淖中。目前林智堅本人和其台大指導教授陳明通兩人都採取神隱閃人的方式，但不肯認錯畫句點，光是這樣躲又能躲多久呢？林還說要另闢戰場捍衛清白，可迄今仍未向教育部提出訴願。鄭運鵬等人繼續硬拗「林是選擇厚道的方式承受」，台大和中華大學不夠厚道？這樣光放話只會讓爭議繼續延燒。

而蔡英文的態度當然是關鍵，但她自己深陷更離譜的30年封存論文門風暴，角色十分尷尬，說什麼都沒有公信力，要認錯又不服氣。說穿了，林智堅論文事件從頭至尾，民進黨就沒當它是學術倫理、是非公理之爭，而是赤裸裸的權謀利害算計。

到現在民進黨都認為只要硬挺下去，選民是健忘的，慢慢就會淡忘，林智堅被「雙殺」會造成「一屍幾命」，綠營根本不信邪。雙殺之後究竟是會雲淡風輕、還是繼續自作孽殺個不完？只有現實的選情才能給出答案吧！