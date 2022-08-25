大陸領導人習近平、李克強分頭北上、南下考察，代表了北京高層經過北戴河會議的密集討論後，已對未來5到10年的政治路線與國家發展方向形成共識，將在堅持改革開放、經濟建設的基礎上，緊抓意識型態、加強社會治理、促進共同富裕。

緊抓意識型態主導權

觀察習近平、李克強的考察行程，可以看出若干指標性訊息。習近平赴東北遼寧省，除了依慣例赴當地駐軍考察外，每一項行程都具有象徵性意涵：先是瞻仰國共內戰遺跡、慰問烈士遺屬，重點在強調「紅色血統」和「紅色江山」的正當性，亦與習近平作為中共總書記主抓意識型態的職責相匹配。

習近平在遼寧的考察雖安排了企業行程，但未著墨在一般企業實務，而聚焦在自主創新、核心技術自立自強上。習近平也走訪了社區設施、森林公園，前者與加強基層組織建設、做好基層市民尤其是老幼弱勢群體服務有關，後者則與生態環境保護有關，兩者都是10年來大陸民眾較「有感」的施政成績。尤其過去3年應對疫情，已提升大陸基層社區的動員力，減碳治汙的努力，也讓深深困擾民眾的霧霾問題得到一定程度的改善。

從習近平行程安排，可以感受他對如何進一步提高民眾生活水準，加強大陸各方面抵禦風險能力的關心。習近平的路線圖相當清晰：第一是緊抓意識型態主導權，絕不容許社會或經濟力量形成挑戰中共權力和執政地位的現象，為此要加強對黨員、民眾的教育；第二是加強社會治理，讓社區機構能夠回應基層民意的訴求，把矛盾化解在基層、防止上升為統治正當性危機；第三是促進共同富裕，透過黨政力量保證更多資源向弱勢群體傾斜，擴大公共福利體系。

相較於習近平著重「經濟基礎之上」的問題，李克強南下深圳考察、召開與粵、蘇、浙、魯、豫、川六大省長的視訊會議，則是在關切經濟基礎本身是否牢固。

比如，李克強在視訊會議上列出一系列數據，強調這6省經濟總量占全國45%、市場主體數量占4成以上、貢獻了40%以上的就業、進出口和利用外資都接近全國6成，4個沿海省分對中央財政淨上繳貢獻超過6成。再如，李克強在深圳鹽田港喊話「改革開放就像長江黃河不會倒流」，又親自向鄧小平銅像獻花致意，政治宣示意味相當濃厚。

與世界互相深度融合

李克強作為大陸國務院總理，對經濟成長、擴大就業、促進內需等實務工作擔負重要責任，他坦率表達出，經濟大省只有堅持改革開放、堅持經濟發展優先，整個國家才有財力去扶助中西部弱勢地區，支持社保、醫保等福利體系。換言之，如果連經濟發達省市都失去成長動能，想解決發展不平衡、不充分的問題可謂緣木求魚。大陸官方最新公布的統計數據顯示，今年7月經濟復甦勢頭放緩、就業問題加劇，李克強南下喊話改革開放的深意，就是在於大陸必須要與全球經濟連結、持續依靠外資保持沿海經濟發展動力，才能讓全國經濟良性循環起來。

中共治國哲學堅持「經濟基礎決定上層建築」的唯物論，習近平、李克強的關注重點一個在上層建築、一個在經濟基礎，兩者不僅不存在矛盾，而且還是中共執政路線的結合體。正如習近平近期頻繁強調的「中國式現代化」願景，大陸1979年後實現長達40年的高速成長，首階段現代化已經告一段落，的確進入了十字路口，未來何去何從，將在二十大報告中有所呈現。

去年大陸人均GDP達1.25萬美元，距富裕國家僅一步之遙，當前是能否跨出「中等收入陷阱」關鍵時刻，北京既要防止落入拉美國家的福利主義陷阱，更要避免如東亞國家步上西方式社會政治多元化之路。二十大前夕，中共表明既不選擇左轉，也不右轉，更不會「形左實右」或「形右實左」，將在兼顧改革開放與意識型態原則下，繼續摸著石頭過河。

歸根結底，大陸要先「作自己」，再盡量把自己鑲嵌進世界經濟體系中，讓西方社會打消脫鉤的念頭。中國與世界互相深度融合，走向「人類命運共同體」，才是中國與世界最大的確定性來源。