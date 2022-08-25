從蔡英文的博士論文門開始，到林智堅的碩士論文抄襲，以及近日的殺警案，一連串社會事件，國人只看見官員們的「馬後炮」，卻無一人肯道歉、負責下台，這是台灣真正的危機。

奇怪的是，很會選舉的蔡英文看不到也是很會選舉的南韓總統文在寅為何執政5年就下台一鞠躬？原執政民主黨口口聲聲非常有把握地告訴人民「我們有能力繼續執政10年至20年」，結果，不僅在總統選舉落敗，甚至在地方選舉也慘敗。在在證明，任何「欺騙選民的大話」是行不通的。

迄今蔡英文比文在寅和川普「運氣好」，4年後連任，執政還剩1年多時間。可以說進入執政末期，此刻，不僅蔡英文自己要回頭算算「政績」有多少，選民也要摸一摸個人的腰圍瘦削多少。

繼台大之後，中華大學也調查認定林智堅的碩士論文抄襲無誤，卻只有蔡英文和鄭運鵬等民進黨人繼續硬拗。好像還在相信「謊話說100次就成真」，拿這種陳舊的「萬靈丹」，繼續欺騙善良百姓「可以治百病」。

其實，南韓選民也有這方面的慘痛過去。認為國民之力黨都是「強盜、小偷」，該換成講民主，絕不貪汙的民主黨文在寅掌權。沒想到5年來「這個小偷比原先的小偷更厲害百倍」，好在，不僅總統要貨比貨，政府也要貨真價實，設置了「政黨輪替」的民主機制，讓選民有選擇的機會。

有趣的是，近日執政才過百日的尹錫悅總統的民調數據驟然下跌，究其原因，原來是尹錫悅在選舉政見中承諾的「不分官位高低，只要犯法就嚴辦」，係指文在寅與李在明的弊案，檢警卻遲遲不給人民一個交代，因此讓原先支持尹錫悅的保守與中立人士氣急敗壞而轉向。

還好法務部長韓東勳和檢察總長李沅石聯手加速偵辦後，起訴文在寅與李在明的日子越來越近，終於讓尹錫悅的支持率上升，也讓他的臉龐展現笑容。尹錫悅知道人民要什麼，他也盡量配合做到，只有這樣才能獲得人民的信賴。

可惜，蔡英文還停留在「辣台妹」的選舉心態，認為只要民進黨在地方選舉勝利，一切也就可以暢通無阻。包括對林智堅的謊言和殺警案，連保護人民的警察也被殺，請問，今後內政部長和警政署長應該優先保護總統還是人民？

這些接二連三發生的不幸事件，無法敲醒還在裝睡的台灣大官們，這筆帳台灣人民都會算在蔡英文頭上。南韓選民為何逼文在寅上梁山，選出只講維護憲法與法律，秉持正義公平辦案的尹錫悅，扭轉國家的頹勢？這不正是蔡英文該學習與警惕的一門功課嗎？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）