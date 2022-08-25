NCC推《數位中介服務法》，引爆爭議。具有關鍵地位的幾個數位產業協會，憂心此法限縮言論自由。在野政黨則痛批NCC已淪為民進黨附隨組織，《中介法》形同網路東廠，一旦實施，台灣無異於一黨獨大的極權專制國家。輿論壓力沉重，波及選情，當局惺惺作態，尊重民意，下令緩議此法。蔡英文還在中常會中表示，捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場云云。草擬《中介法》，意欲全面扼殺言論自由，始作俑者正是民進黨，卻高喊捍衛言論自由，不啻做賊喊捉賊，孰能信之？

台灣媒體與言論自由大幅限縮，民進黨難辭其咎，而眼下許多關於《中介法》的評論，也都未能擊中要害。問題癥結在於NCC成立之初便已走入歧途，其後，政客挾持NCC擴權，假借立法，從類比到數位，從廣電內容到網路言論，全面管控箝制，日久成癮，不能自拔。

NCC的成立，係師法美國聯邦通訊委員會（FCC）和英國的通訊管理局（Ofcom）。但是，英美的通訊管理單位只負責監理電信網路資源的有效分配和運用，從未介入媒體的內容乃至於經營團隊的管理。台灣東施效顰，立法者無法拒絕權力的誘惑，執法者甘為人用，以至於橘逾淮為枳。NCC成立後，下世代通訊技術、數位市場規模與網路發展，未見成績，嚴控媒體的東廠表現，甚至還遠超國民黨治下的新聞局。

民主國家，政府只應監理媒介訊息的通路、渠道、網路或平台資源的有效運用，絕不應將黑手伸進內容，擅自決定哪些訊息可以傳播或不得傳播。錯假訊息，無論透過耳語、紙媒體、類比電子媒體或數位網路傳播，造成社會大眾驚慌或特定個人的權益受損，都應繩之以法。但繩之以法是司法機關的事，行政機關不能也無權越俎代庖。

支持《中介法》的人士每以「有效打擊認知操作面和假消息產業鏈」為由，振振有詞。實則，人類有政府以來，政府往往就是最大的謊言和假消息來源。試問，楊蕙如豢養網軍逼死駐大阪處長蘇啟誠，高端疫苗採購疑雲，疫苗採購價格黑幕，乃至於高層與地方政客論文門風波，哪一樁假消息與謊言，不是出自政府與執政黨？《中介法》要求這個國家的人民，將管制網路上各個小說謊者和假消息產業鏈的權力，讓渡給國內最大的說謊家和最大的假消息產業供應鏈，豈不是滑天下之大稽？

民主政治最重要的資產即是言論自由。言論自由是依憲法賦予人民的「自由」，政府無權設立一特定機關來管制人民的言論自由，無論這特定機關叫NCC、數位部、新聞局，還是警總。何況，《中介法》將管控新聞、社群、電商、遊戲等網路的言論自由下放到各個機關，且將法院降格為供各行政機關使喚的小弟，這樣的言論自由，還叫自由嗎？這樣的司法獨立，還有獨立可言嗎？遭各方抨擊後，NCC還說會深切檢討，想想當初是怎樣關掉中天新聞台，箝制人民的言論自由。檢討？簡直是笑話！

阻卻《數位中介服務法》，捍衛言論自由，人人有責。釜底抽薪之計有三：一、從速修正NCC組織法及廣電三法，大幅限縮其管制媒體與言論自由的權限。二、修改預算法，嚴禁各級政府編列預算，設置或外包網軍與類似組織，散播錯假消息，對內宣傳，攻訐競爭對手。三、涉及言論自由、網路霸凌等訴訟，一律交由司法機關審理，並制定天價賠償的重懲制度。至於金融詐騙、人蛇詐騙、聘僱詐騙等網路犯罪行為已有法律規範，根本無須另立新法。（作者為資深媒體人）