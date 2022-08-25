約翰韋恩自導自演的美國史詩電影《邊城英烈傳》，描寫185名來自田納西的屯兵如何死守德克薩斯小城阿拉莫，在7000名墨西哥大軍圍攻下，彈盡援絕淪陷、壯烈犧牲。由於領導者大衛‧克拉克是傳奇的西部英雄，配上四兄弟合唱團的金獎民謠《夏日綠葉》，呈現美國人開疆闢土的艱苦卓絕，特別是在最後一幕，炮兵上尉狄更森妻兒在斷壁殘垣死裡逃生，墨軍將領聖塔‧安那致敬放行，令人動容，原來，美國人的民主自由是國人奮不顧身捍衛而來。

等到美國唸書，修習美國在19世紀的領土拓展，由孤立主義到擴張主義，才發現事實與好萊塢電影的描述相反。墨西哥在1821年脫離西班牙獨立，北疆鞭長莫及，為了遏止印第安人的騷動，鼓勵天主教徒前往開墾，沒有想到卻是引狼入室。一批美國新教徒聞風而至，蠶食鯨吞、製造爭端，而且食言而肥拒絕改宗，甚至伺機追求獨立、進而要求加入美國，宛如委婉的帝國主義。

美國最早由北美洲13塊殖民地於1776年宣布獨立所建，也就是德拉瓦等13州，日後增設緬因等5州；國會在1789年確認西北領地，亦即中西部俄亥俄等6州。接著在1803年透過路易斯安那購地，囊括日後的路易斯安那等15州大部分，又在1821年獲得西屬佛羅里達。在1845年美國納入德克薩斯共和國、引發美墨戰爭，強取加利福尼亞等8州土地。奧勒岡領地在1846年確立，即日後奧勒岡等5州，阿拉斯加在1867年自帝俄購買，夏威夷則於1898年吞噬。

美國自從開國揭櫫不干預主義，不用捲入歐洲大陸強權的競逐，加上老百姓對於國際事務冷漠，一時孤立主義高漲。然而，為滿足既崇高又有幾分社會達爾文主義的傳教使命感，企盼透過基督文明散播民主的種子。此外，第二次工業革命帶來生產過剩的製造物，也必須透過海外市場來消化，同時又要尋覓原料，而海權則是確保航線及貿易協定的後盾。

美國積極展開領土的擴張，除了加緊大西部邊疆的開發，還恣意在太平洋及加勒比海大展身手，更介入拉丁美洲的政爭。美國在美西戰爭後迎頭趕上，順手牽羊波多黎各、菲律賓及關島等三塊殖民地，儼然晉身世界級的強權。表面上，美國鼓勵這些領地走向民主、賦予自治，實際上視之為殖民地，認為必須經過教化才能獨立，因此，不僅菲律賓的獨立運動慘遭打壓，連古巴的獨立也不過是名目上的而已，迄今不得翻身。

我在1990年代中期，美南台灣同鄉會邀請前往聖安東尼奧的夏令營演講，人生唯一聽眾起立鼓掌激勵，一個年輕教授，無上光榮；會後，同鄉載我去參觀阿拉莫故地，這是美國人愛國主義的聖地，卻是愁上心頭。站在墨西哥人的立場來看，無疑美國帝國主義的烙印，奇恥大辱；然而，那些生下來就是美國人的墨西哥裔，應該是愛恨交織吧？（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）