繼台大撤銷林智堅的學位後，24日，中華大學也以大幅度抄襲、違反學術倫理，撤銷其碩士學位。台大撤銷學位的第一時間，林智堅以未審先判、不符合程序正義等理由捍衛清白，更將從請辭新竹市長到宣布退選桃園市長這兩個月，喻為「從政20幾年來最黑暗的一段時光」。

「無風不起浪，空穴可來風。」更何況現在有論文比對系統。只要經比對，或者將論文做比較，便可一目了然；換言之，若無抄襲，根本無法被栽贓。故林智堅算是落實罪名，撤銷學位不過是符合學術正義而已。

林智堅案儘管凸顯政治人物的誠信問題，更重要的是揭露學術界的沉痾。教改實施之後，大學如雨後春筍般林立，正規碩士班尚且無法控管學生素質，遑論碩士在職專班。社會人士洗學歷，校方兜售文憑，老師得到名利和人脈，三者的關係本來就是脣齒相依。只要按時繳學費，至於是否到校上課、繳交作業或參加考試，就變得不這麼重要。學位論文口試，深諳人情世故的指導教授自然會跟口試委員說好，故通過口試也是意料中事。

在恆河沙數的碩博士論文裡，林智堅的論文不過是滄海一粟。台灣學術界不會只有一個林智堅，林智堅只是那些尚未浮出檯面的人之縮影。倘若不是聲譽鵲起，這件事也不易被攤在陽光下。抄襲論文多到數不清，即使啟動校方調查，也很難讓真相浮現出來。當教育部打著學術自由之旗幟時，就已注定抄襲者只要有權有勢或跟學校高層互動良好，便可化險為夷。升等的抄襲論文早已通過校方的三級三審，因此教育部把被舉發的論文丟回學校自審，如何能公平檢視？

至於台大、中華大學將林智堅的指導教授和口試委員送到教評會審查，真的具有暮鼓晨鐘的意義？經過教評會的洗禮，這些人的懲處大抵不痛不癢，例如：規定幾年內或之後不得指導論文、口試委員不再聘請口試，又或者是像陳明通教授一樣不再應聘兼課。自民國84年到現在，陳明通教授共指導173位碩博士，其中不乏政治人物，啟人疑竇的是僅有5位選擇開放電子檔。筆者通過博士學位論文口試、完成論文時，毫不猶豫地將論文電子檔授權給國家圖書館，因為這是一件成就別人、造就自己之美事。只要上國圖網站，後學便能閱讀到論文電子檔全文。這不僅具有承先啟後的意義，而且作者能獲得更高的引用率和曝光。政治人物的學位論文應當具有更卓越的見識，所以授權電子檔必能造福百姓。

陳明通教授的事直至今日才廣為人知，故論文抄襲陋習絕非一朝一日形成。學術界理當秉持教育良心，為洗刷台灣名揚國際的抄襲惡名貢獻一份心力。（作者為中華醫事科技大學助理教授）

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