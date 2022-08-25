歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrel）於近日表示，他對近期台海局勢升溫表達「嚴重關切」，並稱歐盟可在台海危機中充當「調解人」（moderator）角色。

調停人三個字曾經出現在兩岸關係的發展過程中,回憶1993年兩岸首次事務性協商的「辜汪會談」與2015年兩岸領導人的「馬習會」,這二次的會面地點都因新加坡政府的大力促成而選擇在新加坡舉行,新加坡已故總理李光耀與現任總理,也是李光耀之子李顯龍,父子二人在當時兩岸關係上扮演積極而重要的推手,也因此被媒體封為兩岸關係的調停人。當年的兩岸關係,尚無進入劍拔弩張之情,故可解釋李光耀父子尚有居間調停之空間。惟今昔兩相對照,台海周邊情勢已全面性惡化,單憑波瑞爾的台海危機調解人說,恐亦是困難重重。

從主觀上而言,當年的和談主談人已態度丕變！馬習會之後至今已七年,當年的新加坡總理李顯龍與中共領導人習近平都還在其位,但二人最近針對台海局勢都作出了與過去的自己判若兩人的巨大轉變。首先是李顯龍近日針對台海情勢直截了當地作出了悲觀的預測,他說,「因中美關係惡化及俄烏戰爭，預計亞太地區會出現更多地緣政治角力，其中台海情勢最令人憂心,新加坡將盡力避免被捲入大國競爭的敵對關係之中，且須為地區衝突做好心理準備。」而習近平則更是於近年對台灣展開一系列針對性的軍事、外交、經濟……等全方位、綿密組合之恫嚇與威脅,這已與當年馬習會上的初衷本意,完全背道而馳！

再從客觀情勢上而言,「裴洛西訪台」後中共實施強勢軍演,相關情勢變化均為當年所無,台海危機調解空間已大幅壓縮,例如,第一,台海中線默契已被解放軍片面塗消,中共主張台海非屬國際水域,此涉解放軍之戰略部署。第二,解放軍導彈技術大幅提升威嚇拒止能力,劍指美日韓澳等國,此涉美中亞太戰略平衡。第三,中共採取軍事恫嚇手段以威脅包括台灣在內的鄰國,例如導彈落入日本經濟海域即是意圖為台日關係畫下不可踩踏的紅線禁區,此涉中共的領土主權問題。第四,中共宣布中斷與美國的軍事聯絡管道,對兩軍在亞太地區的互信機制與危機管控極為不利,此涉美中二大國在「一中原則」根本問題上之互信基礎。第五,中共軍演之後對台工作白皮書隨即登場定調,其涉台機構並針對台灣境內與境外之相關國家、政府、官員與民意代表等,直接點名叫陣為「必需掃除之障礙」並應對其「終身究責」,此涉中共企圖以司法「長臂管轄」中國境外人士。第六,中共第二十次全國代表大會將於今年十月舉行,習近平將獲推舉連任第三任期,外界稱習或將為自己追求一項永留青史的歷史定位,預料未來對台政策將更趨強硬,兩岸關係面臨更複雜嚴竣挑戰,凡此種種皆讓兩岸情勢複雜、敵意上升,單憑第三方居間說項已難成事！

誠然台灣對來自國際間之協助或善意表達,本無需拒人於千里之外,惟若僅期待國際第三方的居間斡旋,恐早已不切實際亦屬危險,因此,在中共圍島軍演期間政府亦已釋放出針對兩岸間之建設性對話，均抱持開放的態度,毋寧說即是善意之表示,亦即避免因長期溝通無門,而作出誤判,擦槍走火。基此,當和平還不到最後絕望之際,敵對雙方都應為和平作出努力,釋出善意,任何有助於台海和平共存共榮的接觸與交流,均應持鼓勵態度,樂觀其成。也只有在這樣的前提基礎上,國際斡旋與國際調停才有介入的可能空間,最終換得共贏！（作者為公務員、淡江大學美國研究所碩士）

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