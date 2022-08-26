2018年，相信很多人都拿起筆，將自己2018年的夢想寫了一個又一個吧。旅行，應該必不可少。其實我們每一個人，都會夢想著有一天能夠去到世界各地看看。

有的人懷揣著夢想，夢想著有一天能夠去到另外一個地方、進入那所心儀的學府，感受那種隨時隨地都想捧起一本書細細品讀的讀書氛圍，人與人之間亦師亦友，談天說地；又或者，有的人只是想走出自己的小世界，用自己的方式去解讀大千世界的風土人情，體驗生活。只是在那之前，我們都會想，我要去哪？我又能去哪？

年輕氣盛的我們，對外面的新奇滿腔熱血，也曾想拿起背包來一場說走就走的旅行，可是，真正到要出發的時候我們又會迫於現實的壓力，無從下手。其實很多的時候，不外乎花費、時間、距離、語言等等這幾個問題。那，如果那個地方是台灣呢？

很多人可能都會說，台灣太近，我想去國外看看；又或者有人會說，都是一樣的省份，也不會有什麼不同的地方，沒必要。但是，我們真的有瞭解過台灣嗎？

好像自從上學以來，我就從歷史課本上瞭解到遠方的那座寶島——台灣，可是那時候我只知道，它和大陸隔著一個狹長的台灣海峽，只是余光中先生的《鄉愁》讓我永遠記住了那個地方，「鄉愁是一彎淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭」。

2017年12月14日，余光中先生與世長辭，這首寄託了綿長相思之情的詩卻留下了。我們都知道，1949年國民黨內戰失利，退守台灣，台灣與大陸分治至今，隨著領導人的更替，台灣與大陸的關係時冷時熱，每次動盪總是牽動著兩岸人民的心。

台灣是一個民主主義高漲的地方，我們都總能從各種報紙、網站上瞭解到以「民主」的名義旅行的活動，但是能做到去真正瞭解其中根源的人，遠遠佔少數部分。

其實，拋開一切的因素不說，台灣，真的值得我們好好地去看看，真正的踏上那片印象中的土地。

我們可以不遠萬里的跑到另外一個地方，只為感受一下當地不同的風土人情、文化氛圍。只是，在那之前，台灣或許是個不錯的選擇。

我們不用搭乘幾十個小時的飛機，不用擔心語言不通，甚至我們可以期待一下在不久的將來，隨著兩岸的交流發展，我們甚至可以不用通行證就可以來一場說走就走的台灣旅行。

來一場台灣旅行，去看看人潮擁擠的小吃街，嘗嘗台灣地道的美食；去看看世界四大博物館之一的台北故宮博物館，去感受中國歷史文化與藝術的博大精深。去看看古老的誠品書店，感受它從1989年創辦以來的文化氣息，然後隨手拿起一本書，細細品讀。

再者，如果你喜歡海，墾丁淺淺的沙灘和碧藍的海水將帶給你意想不到的浪漫，又或者你喜歡繁華的夜市，著名的消費商圈——西門町傳統與現代碰撞的氣息，也將帶給你不一樣的體會。

其實，又或許可以單純的來一次台灣隨性體驗旅行，不為購物，不為看景。只是單純的走走逛逛，走進繁華的商業街，抬頭看看隨處可見的繁體字招牌，體驗中華文化的博大精深。走進人潮擁擠的小吃街，一遍聽著別有一番風味的口音，一遍嘗盡應有盡有的美食。去親身體驗一下人們的生活氛圍和生活節奏，去校園裡面逛逛，感受不一樣的學習氛圍……這一切的一切，都是我們沒有去看過的台灣。

其實，我們都是喜歡新鮮感，所以我們選擇去旅行，選擇去遠方，選擇去看看裡面的新奇與不同。這也是台灣可以帶給我們的。不一樣的制度，不一樣的生活氛圍，不一樣的風土人情，不一樣的台幣，不一樣的口音，不一樣的小吃口味，去親身體驗其中的不同。

2018年或許是一個新的開始，如果你有一個熱愛旅行的夢想，或許你更加嚮往外面的世界，或許你更加憧憬去走走看看。那不妨從台灣開始，走走停停，體驗余光中先生筆下《鄉愁》蘊含的濃厚之情，體驗祖國海峽那頭的大好河山。

如果你愛旅行，不妨從台灣開始，只為以自己的方式解讀自己心中的台灣。（燦燦）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）