貝氏定理（Bayesian Theorem)可謂是學術界的傳奇故事。兩百多年前已經發明，二戰之後才被重新發掘發揚光大，而今網上一搜就有，也已納入高中以上的數學課程中。

其概念是，原本事前對於某一事物的理解與信念，由於加入新增外部情境與條件的訊息考量，而如何產生新的對於該事物的事後理解與信念。其以條件機率為基礎的數學公式表達，成為決策分析中結合選擇（簡化為互斥全括的二項方案；即維持現況的零方案，與尋求發展改變的新方案），情境（簡化為以機率表示的二項可能；即來自外部非操之在我的助力或阻力）與結果（前述的二項方案乘以二項可能，共有四種可能的結果）的規範定理。

將上述因子以樹狀結構結合並予以展開，即是決策樹的系統分析。再將結果部份的效用與情境部份的機率相乘相加，可得到方案部份的期望值；對比現況與改變兩個選項的期望值，即可看出哪個選擇較好。如此的分析在二戰後的美國，當以發展開創作為普遍意識，在面對許許多多不可知不確定的來自外部環境的際遇挑戰時，成為企業商場與政府決策的主要考量方式內容。

糾結多年益受關注的兩岸關係，當然有著學者專家菁英階層的專業知識與領域觀點。然而對於多數的一般民眾與基層青年而言，在已多年選舉號稱民主的台灣，如此重大涉及內外又與切身安危利益相關的課題，是否應該要讓作為當事人的你我大家，都能全盤清楚主動關切，作出對於自己與他人較為理性有利的選擇。

是以需要知道與應該考量的，就應包括操之在我可以選擇部份的：是否面對，是否關注，現況如何，是否改變（發展），變後如何。當然更為重要的是，倘能經由如此的解構分析，這些在選擇前後需要與必須了解的，亦該包括未能操之在我，然而影響重大的外部情境與條件，與會帶來的機會與威脅。還有的當然就是在選擇與變動後，與現況相比的吉凶禍福，這又包括自己個人與他人群體的不同偏好與各自效用，所以溝通協商以及共同關注，都是重要的必要條件。

●南部在樹下睡著了

然而台灣的實際情況則是，由於多年以來的發展失衡與人口北漂，造成社會結構與意識形態的南北不同，乃至政府施政與選舉傾向之下，已然形成了菁英退位下的深固基層，與自南而北的群眾基礎與社會條件，乃至發展階段的極大差異。以南台灣的情況而言，這30年來的兩岸議題就如打擺子般，2008年至2012年與2018年至2019年當藍營風光上台時，普遍氣氛寬鬆自在期待改變。而在其他的二十多年以來的時間裏，就像黨政產學民媒皆有高度默契般地不管不顧不碰不談，當外部的世界沒有在等台灣時，南部幾乎有如烏龜般地在樹下睡著了。

從90年代民間自發的行銷高雄，1998年政黨輪替後的民間兩岸交流，2008年的開放直航三通，2018年高雄地方選舉中的兩岸南南合作，一直到現在的兩岸和統武統，在地觀點的觀察感受，幾乎有如與世隔絕般地數十年如一日。然而很少人意識到，錯過連串發展機遇沒能發揮正能量的高雄，已經不僅制約了台灣與台海，更在悖離大勢獨樹一幟的走向下，成為亞太地區與東半球的關鍵癥結。

此可以前述的決策分析與貝氏定理說明。突破慘澹經濟的主要選項不外就是是否對外開放，以及面對把握對岸提出的協商民主台灣方案。而在今時今日的網路開放下當面對青年世代時，似乎也應作好功課，將如此複雜爭議的多年沈痾說明清楚，乃至換位思考將心比心地對等尊重公開透明，以現代管理的方式態度積極面對。

發展就是變動。這與長期以來維持現狀的膠著慣性對比，會遇到怎樣來自外部的際遇挑戰與機會威脅，其實可以並且需要講清楚說明白，應該並無不可告人之處，無需像哈利波特中的「那個人」般，一直到了最後一集才敢說出牠的佛地魔名字。否則搞了30年的所謂民主選舉政治，其實又與滿清末年與民國初年的封建醬缸有何不同。

大陸當時的改革開放好在有著鄧小平。民力仍在的台灣倒也不必妄自菲薄，只是需要下定決心勇敢面對，曾經錯過訓政階段的喚起民眾，菁英領導式微下本應取代的導引精英，其實就是在以基層青年作為主要對象的公民教育與公民治理。

以基層青年作為當事人的議題界定與架構建構，如今的政策選擇就是面對兩岸的開放協商與否，情境條件就是對岸的和統武統與統後治理，然而較不容易釐清掌握的就是結果的部份。在迴避帶偏多年以來，基層青年對於變局本身與之後的了解與關注似乎不足，這些當然確是重點，也就是真正的挑戰。高雄的立委選戰中，綠營的青春無敵曾經打敗藍營的海空雙港，正義溫暖與堅持改革等不見內容的選舉口號，已成溫水青蛙下處處看板上可見的普遍新常態。

●基層青年被蓄意帶偏

若由候選人尤其藍營新面孔的角度，其政見選擇應是積極主動的發展開放，記得2002年施明德主席參選高雄時提出的「經貿自治港市」，是該屆選舉中全台最佳的政見。然而若要求取勝選，所要面對的情境條件，當在多年以來被蓄意帶偏的基層青年，對藍營沒好感，對兩岸不了解，甚至安於確幸下沒想到要改變。這就是綠營長期深耕，藍營早就放棄下的社會條件群眾基礎。這也就是筆者呼籲了二十年的，台灣發展與兩岸大局的關鍵是在南台灣，而癥結是在社會。

訴求經濟一時迸發的「貨出去人進來，高雄發大財」已成過去，規規矩矩腳踏實地即使沒選上仍然著眼社會群眾的在地深耕，則已不只是選舉考量而是在世紀變動前能被大家看在眼裏的真正勇敢承擔。

繼續拖著當然是兩岸雙輸。該要取捨比較的，就是台灣方面可以計算的城市地區經社裡子，對比大陸方面無可估量的國際情勢與民族面子。由法理現實與多數民眾生活日子的角度來看，兩岸其實就是兩個地區中兩個城市之間的事，主要的問題是在台灣的高雄，被藍營放棄被綠營帶偏，而台灣自身無心無力之下，要求解如此的民生發展問題，何不解放思想讓大陸地區的北京來放手試試，或可成就兩岸經社融統的全球示範地區。

關於最近發佈的台灣問題白皮書，已有大陸學者表示，原本基於尊重善意，大陸有著不涉入台灣內部事務的自我約制。然而眼前情況特殊，在不武不拖的既定考量下，應該入台積極促統。多數投綠的基層青年並非台獨，而是在混沌一片的兩岸議題下，不知有著另外的更好選項。就如國父主張的知難行易一樣，多年以來筆者一直認定：翻轉高雄，祖國統一，無需無謂牽拖其他。複雜事務簡單處理，兩岸多贏其實不難，就在如何實踐真理迎頭趕上，將大陸高層的宣示做出來，由所得貧窮與知識貧窮解台灣基層於倒懸而已。（作者為孫文南院院長）

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