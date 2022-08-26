8月23日中華全球和平華人聯合會舉辦「避戰謀和、倡議和平橋」線上論壇，理事長、前陸委會主委張京育表示，台灣新一代年輕人未見過戰爭凶險可怕，卻一再激烈挑釁對岸，把戰爭視為兒戲，此危險至極，他呼籲戰爭像毒蛇猛獸，千萬碰不得。此言意謂著年輕世代未能理性面對「中國崛起」，反在民進黨政府「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略薰染之下，採取挑釁行為刺激中國民族主義及愛國主義飆漲，如此適得其反刺激大陸對台政策從「和平統一」的「主旋律」，轉向「軍事武統」的「次旋律」。

此次會議跨越藍綠之分，具有民間國是論壇性質，尤其是民進黨籍前副總統呂秀蓮及孫文學校總校長張亞中皆參與，會議中幾項觀點頗發人深省。

首先，兩岸需要搭建心靈交流及對話平台，以降低兩岸敵意。自蔡英文總統執政後，兩岸關係步入緊張及螺旋敵意，兩岸已是國際公認最危險的地區之一。尤其伴隨美台關係提升，美國眾議院議長裴洛西訪台牴觸大陸對台政策之底線，致大陸實行全方位軍事「圍台」演習、公布第二波台獨清單名冊及系列經貿反制手段，這衝擊傳統兩岸現狀，穿越海峽中線、領空及領海、第一島鏈。然兩岸雖同文同種、血濃於水，交流及合作日益加深，對台軍事演習武力逼統，恐傷及兩岸民族情感及國家認同。

大陸當局對台政策，透過「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」策略及目標，激發民眾國族主義及民族情感。會議中提出透過兩岸融合途徑，創造兩岸「和則兩利、合則雙贏」局面，兩岸需要搭建一座橋，搭建「心靈契合」的橋及「跨越歧見」的橋。面對大陸當局提回歸「九二共識」共同政治基礎，建構「兩岸一家親」及「兩岸命運共同體」意識。對此，民進黨政府應有效因應大陸民族主義立場，然而當前兩岸激烈對立恰恰證明已陷入戰爭邊緣風險。台灣內部應超越藍綠對立尋求凝聚「台灣共識」，而後經由兩岸對話建立「兩岸共識」。

其次，金門應成為「非戰和平區」及興建金廈大橋，具有廣泛民意基礎。根據會議中引述佛光大學民意中心民調結果顯示，金門地區近8成主張金門作為「非戰和平區」，其中36.1%民眾非常贊成、41.7%贊成，總計77.9％認為金門應成為「非戰和平區」。82.7％金門民眾希望將每年8月23日當作金門的和平日，具有非常高的意願。當問及「是否要建金廈大橋？」民調數字顯示，61.9%的居民認為應建「金廈大橋」。當問及金廈大橋的名字，應稱「金廈大橋」？或稱金廈大橋為「媽祖大橋」，此提議有將近5成，47.9%居民的同意。

總體而論，民調顯示金門地區的居民非常期盼有座「金廈大橋」，希望八二三成為未來的「金門和平日」及金門成為「非戰和平區」。金門地區民眾希望金門能在兩岸互動中，可以扮演「兩岸和平緩衝地帶」的作用及角色，以有效降低兩岸螺旋敵意。

復次，呼籲台灣勿成為中美龍鷹之爭的「馬前卒」。「中國威脅論」起源於中國已快速發展，成為名列全球經濟第二、軍事第三的區域霸權國；適逢美國霸權殞落增加其心理不安全感，中美全球爭奪賽恐形成「修昔底德陷阱」，與會前副總統呂秀蓮即指出美國作為長期全球霸權，中美龍鷹爭霸恐殃及台灣。美國離中國太遠，中國離台灣最近，台灣與大陸經濟緊密依賴、但政治上卻極度疏離，這可能成為龍鷹爭霸的戰場。

儘管大陸當局宣稱「台灣問題」本質是「內政問題」，但在現實政治運作中，誠如呂秀蓮所言「台灣問題」複雜性絕非僅是單純的「兩岸問題」，非純粹「內政問題」而是「國際問題」。大陸當局一再批判國際反中勢力及台獨分裂主義勢力勾連，此恰恰自證國際因素介入兩岸互動賽局。

再者，處理好國民共「內三角」關係為理順好美中台「外三角」關係之基礎。呂秀蓮在論壇中表達，兩岸是遠親也是近鄰，不應陷入俄烏戰爭困局，應防止戰爭避免台灣變成「戰場」甚至變「墳場」。當前兩岸的困局，主要受到「外三角」即美中台關係；「內三角」則是涉及國、民、共三黨，能處理「內三角」始能在「外三角」的問題取得主導權，方可從中美爭霸的龍鷹大戰裡脫困。呂秀蓮提出「台灣是無辜被捲入美中爭霸的龍鷹之戰中」觀點，「我們絕不要捲入龍鷹大戰、成為炮灰、成為前哨戰」，這種「避戰」思維迥異於當前民進黨採取「聯美抗中」、「抗中保台」之「引戰」思維。

最後，「聯美抗中」失衡戰略應調整「親美和中」均衡戰略。從地緣政治、軍事、經濟及戰略角度來說，當中美發生衝突，必然在台灣周邊進行軍事行動，首先犧牲則是台灣利益及安全。民調已清楚顯示，台灣民眾不希望「戰爭」，也不希望「抗中」，認為「抗中」不足以「保台」，應從「聯美抗中」調整至「親美和中」戰略。美台親近友好不應毫無底線，儘管當前美台關係是斷交後處於歷史最佳狀態，但不應以犧牲台灣主體性、安全及危害兩岸和平為代價。

例如呂前副總統提出針對裴洛西訪台 ，台灣「難道完全不能說不嗎？」、「讓美國知道台灣的立場是什麼？」、「由親美轉向和中不行嗎？」。換言之，這顯示民進黨政府因採取「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略，反而激化兩岸對立及緊張；台灣應將「聯美抗中」失衡政策取向調整為「親美和中」均衡戰略。

綜言之，當前民進黨政府所採取兩岸路線及國際戰略，可謂是已陷入失衡困境，「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略正與美國「印太戰略」鑲嵌，台灣正陷入中美對抗的戰略前沿及扮演「棋子」角色。台灣本不應主動陷入龍鷹兩強爭霸，應知如何「避戰」而非「引戰」；勿使台灣淪為中美爭霸的戰場，應從龍鷹爭霸中脫困，而非成為兩大霸權國的「出氣筒」。職是，兩岸亟需搭建一座心靈交流及對話平台以降低兩岸敵意，金門應成為「非戰和平區」，建造「金廈大橋」在緩和兩岸敵對僵持有其政治上象徵和平之意義。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※