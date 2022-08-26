今夏的酷熱天氣，讓大陸的供電系統再爆危機。向來水量豐沛的長江，難敵六十年一遇的旱情，位在長江上游的水力發電大省四川面臨無水可發電的窘境，由於四川又肩負大陸「西電東送」戰略的重要任務，四川缺電連帶影響依賴川電的沿海經濟大省，為大陸接下來的「穩經濟」工作埋下重大隱憂。

根據大陸國家能源局的數據，2021年大陸能源結構中，煤炭發電占總發電量的比重達67.4％，今年7月比重進一步提高至69％；2021年水力發電占比約14％，其中四川水電占全大陸水電比重達21％，而在今夏8月的旱情中，四川的水力發電量腰斬，從9億千瓦時降至4.5億千瓦時，可見缺電的嚴重性。

去年夏末秋初大陸的限電危機，大家仍記憶猶新，如今事隔不到一年限電再次重演，不同的是去年的罪魁禍首出在火力發電，而今年則是水電出了狀況。火電和水電占大陸總發電量逾八成，而這兩種發電又與全球減碳進程和氣候劇烈變遷息息相關，若大陸相關部門不能及時因應，缺電恐怕成為常態。

去年大陸限電危機，與政策的上下傳遞，以及產官之間的橫向溝通出現問題息息相關。大陸領導人在2020年提出「2030年前碳達峰，2060年前碳中和」的減碳目標，官方相關的配套政策也在2021年隨之啟動並執行，其中，抑制鋼鐵等耗能產業的產量，和減少火力發電所需的電煤，成為達成減碳目標的重要關鍵。

然而，減碳政策的主要權責單位環保部與負責監管工業碳排放的工信部，彼此之間在政策協調和執行面上出現落差，加上地方政府在達成減碳或經濟指標之間更傾向後者，導致2021年上半年結束後，主要排碳的鋼鐵、水泥等產業，以及東部沿海等經濟大省均未達到政府設定的減碳標準，迫使官方在第三季端出「能耗雙控」政策，即以「總量」和「強度」兩項指標，限制高耗能產業的電、煤用量，而當政策下達到地方之後，卻出現「一刀切」的全面限電，以及讓企業措手不及的臨時「拉閘」停電措施，衝擊東部沿海的產業鏈，成為去年下半年大陸經濟成長率明顯下滑的原因之一。

正當大陸逐漸擺脫去年「能耗雙控」帶來的限電陰霾，不料今年缺電危機捲土重來，但此次的問題出在大陸中西部高溫導致江水乾涸，水電站無水發電、電網無電可輸，影響所及，不僅是四川、重慶等水電大省缺電，過去依賴「西電東送」的長江下游各省市，用電也拉響警報。

雖說此次長江沿岸缺電是氣候異常所致，而且不僅是中國大陸，歐洲也面臨幾百年一遇的乾旱，能源供給同樣拉警報，但身為「世界工廠」，中國大陸的缺電衝擊產業鏈和供應鏈的穩定運作，影響層面難以比擬。

從經濟層面看，此次缺電危機的重災區涵蓋長江上中下游，這些長江沿岸省市從四川、重慶、湖北，到長三角的江蘇、上海和浙江，正是大陸經濟成長的大動脈，而電力是支撐經濟和產業發展不可或缺的元素，一旦出現限電和停電，無疑讓這些省市的經濟和產業停頓下來，隨著限電時間持續延長，必將出現外溢效應，其他地區的產業鏈和供應鏈也將遭到波及，不僅影響整個大陸的經濟復甦步伐，甚至危及全球產業鏈的供需穩定。

全球氣候加速變遷，為各地的供電穩定帶來新挑戰。就能源發展趨勢來看，除了近幾年各國強調的「乾淨」、「安全」之外，實有必要強化「可持續」和「可替代」的重要性。所謂「可持續性」，是在具有淡旺季特性的水電、光電和風電領域上，尋求更佳的儲能技術，以四川此次缺電為例，「有水當思無水之苦」，在水量豐沛的季節或年分，應保留更適足的發電水量，以備不時之需。

至於「可替代性」，則是「雞蛋不放在同一籃子裡」的概念。大陸推進減碳目標，近年積極發展太陽能、風電等清潔能源，但按照大陸國家能源局的規畫，到今年底，太陽能和風電占社會總用電量比重仍僅有12.2％。在持續推進減碳目標的同時，有鑒於火電和水電的供電穩定均出現問題，或應考慮加速其他替代能源的建設步伐。

此外，四川為發電大省，常年有富餘電力供應其他地方，但從目前缺電的情勢看，四川似乎只有單向的對外送電能力，卻缺乏接納外援的輸電網路。在此次經歷之後，大陸電網建設或需進一步加強雙向輸送的電網建設，化解突發的缺電危機。