對蔡英文而言，現在正是｢屋漏偏遇連夜雨，行船又遇打頭風｣。

當初像護犢子般｢挺堅｣，結果｢堅兒｣不爭氣，碩士論文被雙殺；裴洛西訪台，原以為會為自己加分，結果連中線也丟了；接著柬埔寨詐騙案掉以輕心，孰料如滾雪球般愈鬧愈大；｢數位中介法｣原本想暗度陳倉，沒想謾罵聲灌爆臉書，不得不中途喊停；國政、外交無一順心，治安又捅了個大婁子，兩名員警慘死……。

當然發生這麼多事不一定都跟她有關，畢竟她是民進黨主席、國家領導人，全黨聽她一人發號司令，叫人往東不敢往東南東；叫人往西不敢往西北西，黨人、國人皆曰可殺，她偏護犢心切，顢頇到底。

不敢說國家領導人得了失心瘋，起碼顯示她方寸已亂、不識時務到了極點，譬如林智堅論文遭雙殺，她仍繼續要「捍衛清白」，連自家立委、參選人都看不下去，為了自保，反彈聲浪此起彼落，她總統可以不選，別人還要延續政治生命哪！

若再如此下去，是否會重演2018年畫面？｢烏龜過門檻，但看此一翻｣，大家等著瞧吧！

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