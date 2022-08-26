很遺憾地臺南市警第二分局的兩位勇警在追捕竊嫌時，遭到嫌犯拒捕持刀攻擊傷重殉職，所幸這位一週前自明德外役監脫逃的嫌犯，在警方鍥而不捨展偵辦下已逮捕落網，但探討整個事件的前因後果，其實就是發生之前有許多的小疏漏，釀成破窗效應演變成難以收拾的社會重大刑案！

個人有幾點觀察與淺見，想藉此提供給政府做個檢討與提醒。首先是矯正署對外役監的管理，這個嫌犯因表現優良獲准放假返家探親，卻未於規定時間內返監收假，一直到殺警案爆發前，不論是外役監、還是矯正署都沒有任何的公開資訊說明，雖然事後發布新聞稿澄清指該嫌犯「逾假未歸」當下即有通報警局協尋及地檢追緝，此情看似完備應有程序，但實際上卻沒有運用各種管道示警與積極尋人，讓危險置於社會正常生活之中，且相關業管權責官員竟以渠係「逾假未歸」非「逃脫」來做辯解，不禁讓人質疑這些公務員是否還記得自己應該擔負的責任與使命？還是已經成了一個朝九晚五、行禮如儀的上班族？

猶記當年還在關西新兵訓練中心服役時，若有弟兄發生逾假未歸情事，那是從旅長以降的各級長官都會關切的大事，要求去「把人找回來」是第一要務，該配合執行的寄發家屬存證信函、離營通報及發布通緝令等程序，依律定的時間點辦理；而單位會去積極去找人，除了怕衍生成軍紀案件影響考核外，也是希望在尚未構成逃亡已遂前，有機會避免觸法擔負刑責，對照矯正署及外役監之前的處置，給人一副根本不在意的感覺，這是非常讓我遺憾，也是認為最需要檢討的地方！

現在政府及民間都興起修正「警械使用條例」及「警察人員使用槍枝規範」的要求，重點在放寬使用範圍及納入國家賠償法的程序處理，這個方向沒有錯，但還有一點就是用槍後的善後處理，從許多案例可以發現後續涉訟的麻煩、冗長過程的煎熬及審判結果的影響，造成員警猶豫、裹足不前！所以應該要在警政機關的編制裡，納入具有專業資格的人員，或是簽訂委託涉訟律師，遇有類案發生時，可以立即發揮效果，提供諮詢及襄助後續訴訟事宜，免除用槍員警個人自行負擔遴聘律師相關費用，輔以適用國家賠償法的程序，才是對他們最能無後顧之憂的承諾保障。

最後是從優撫卹的認定，在因公死亡要件中，所謂「冒險犯難」定義是否適用兩位殉職員警？其結果會影響撫卹給付金額！這些年不論是消防員、護理師及軍人都曾發生過審認爭議，連帶影響後續能否入祀中央的忠烈祠，抑或僅能入祀原籍直轄市或縣（市）忠烈祠；以上純粹個人拙見，維護治安是員警職責，然讓其安心勇敢除暴安良，若不幸遇事做好相關善後照顧，方為政府主其事者應承擔之責！祈願兩位殉職員警勇者風範，能為後續帶來好的影響，不要再「讓與惡的距離」更接近！

（作者為玄奘大學公共事務管理碩士）