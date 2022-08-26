國民黨副主席夏立言率團前往中國大陸交流參訪，在首站廈門解除防疫隔離後，展開為期7天的行程，近日即將返台。國民黨表示，夏此行主要目的是「顧民生，護台灣」，關懷在大陸工作、求學和生活的國人同胞，希望能透過實地參訪及座談，深入理解他們在新冠疫情期間，在大陸生活及往返兩岸之間所遭遇的問題，同時希望能降低兩岸對立與戰爭風險。

針對夏立言的大陸行，陸委會先後二次呼籲國民黨要避免落入中共統戰，及「以武促統迫談」的陷阱。民進黨立院黨團還痛批，若訪團不能藉此機會，說出「中華民國不屬於中華人民共和國」，那很明顯就是「賣台政黨」。追溯「賣台」乙詞，乃民進黨所創造，也是不折不扣的實踐者。不重視歷史，也不讀歷史和健忘的民進黨，其實才真正是「賣台」的先驅。

早在2012年10月，民進黨的創黨元老、現任駐日代表謝長廷，即攜夫人前往大陸訪問。他首日即前往福建漳州市的東山島謝氏宗祠祭祖，當時謝還激動落淚，頻頻用手帕擦拭，並在宗祠內題字「追遠厚德」，甚至他還強調「做對的事，心中非常愉快」。同時謝也接受了時任廈門市長劉可清的午宴款待，並期待雙方能夠建立深化未來互信基礎。

翻開歷史，其實前往大陸訪問的民進黨重要人物所在多有，包括陳水扁、呂秀蓮、陳明文、姚嘉文、陳菊、蘇煥智、蘇治芬，甚至還有現任副總統賴清德等等。不知這些大老當時是否都表達了「中華民國不屬於中華人民共和國」。更有甚者，民進黨人到大陸做生意的也屢見不鮮，例如該黨前立委薛凌家人主導的上海「陽信融資租賃（中國）有限公司」。

如此看來，民進黨做過的事，國民黨就不能做，要不然就是經民進黨同意之後才可以做。或許民進黨並不反對夏立言率團訪陸，只是此時「時機不對」。我們倒要問問民進黨，「此時不去，猶待何時」？自蔡英文執政以來，兩岸關係每況愈下，現在不僅是「失聯甚久」、互不往來，而且是兵凶戰危。也難怪國防部長邱國正曾說，「目前是他從軍40多年以來最嚴峻的時刻。」

回顧2005年國民黨主席連戰前往大陸的和平之旅，與時任中共總書記胡錦濤達成五點共識，同意在「九二共識」上推動兩岸談判。此行不僅為兩岸帶來和平紅利，也為促進兩岸在經貿交流和共同打擊犯罪等方面建立了合作機制；同時加速推進了雙向直航、三通和農業交流。如今這些成果大部分已被蔡政府摧毀殆盡，要想恢復恐怕十分不易。

夏立言強調，此行會在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。夏曾擔任陸委會主委，熟悉兩岸事務及相關法規，一言一行自會有分寸。再說國民黨已非執政黨，他既不能代表政府與大陸談判，也無權簽署任何協議，當然就談不上甚麼「賣台」。照道理民進黨應該感激國民黨才對，因為夏此行扮演的正是兩岸潤滑劑的角色。

雖然對夏大陸之行，國民黨內也有不同的聲音，但發聲者只是為了選舉利益考量。在美國及日本政府都急於與北京對話之際，我們要對朱立倫主席的高瞻遠矚表示肯定，這種不爭一時，只為千秋萬世的周全思慮，正充分地展現出政治家的智慧。希望夏副主席返台後，可以立即召開記者會說明，公開所有行程與所獲成果，使民眾相信國民黨才是真正的愛台灣。（作者為大學英文講師）

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