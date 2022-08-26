民進黨前立委鄭寶清即將宣布是否參選桃園市長，對善於內部協調、醜事不外露的民進黨來說，確實是異數，也因此不少民進黨支持者說他「背骨」，更遭網軍出征。但鄭寶清的話沒道理嗎？指定林智堅參選不就是密室協商？林智堅出事了，不透過民調機制就指定鄭運鵬參選，不是沒收民主？沒了長期堅持的核心價值，難怪這位民進黨老人挺身而出。

說到「密室協商」，過去一直是民進黨在野時批判國民黨的話。2009年兩岸談判ECFA，民進黨直言不接受密室談判；2012年吳伯雄出訪北京見胡錦濤時提出「一國兩區」，民進黨稱2300萬台灣人民的主權不能由國共密室協商決定。但事後來看，台灣利益有被出賣嗎？倒是民進黨執政後密室協商不遑多讓。

以疫苗採購案來看，哪樣不是密室協商？如今連採購價格都封存30年，究竟怕民眾知道什麼？高價買高端？還是曝光後下不了台？五倍券政策出爐更是密室協商的典型。

桃園市長採徵召就是沒收民主的展現。林智堅為己量身的「大新竹市」案停擺後，小英與鄭文燦「密室協商」，徵召了鄭先前所說「不在桃園政治版圖」裡的林智堅。在連爆「論文門」、「球場門」後，綠營有人主張民調決勝負，小英充耳不聞硬是一人說了算，這不是違反民主程序是什麼？

鄭寶清反彈的不是黨中央提名鄭運鵬，而是背離民進黨民主核心價值，令人質疑2024總統參選也要密室協商。

「毒樹理論」是指一棵樹受汙染後，果實也會被汙染。沒收民主這棵樹，選舉就成了毒果。以民主起家的民進黨，如今展現的卻是處處反民主。