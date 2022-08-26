大陸經濟顯得步履蹣跚，主要經濟指標，如製造業PMI、工業生產、消費、固定資產投資等，年增率全部較上月下滑，也與市場預期有不小的落差。人行1周內兩度降息，先調降中期借貸便利（MLF）與7天期逆回購操作利率各10個基點，隨即再將1年期及5年期借貸市場報價利率（LPR），各調降5及15個基點。經濟指標惡化加上人行的大動作，讓人對大陸經濟感到擔憂。

底氣紮實 抵禦景氣下滑

短期而言，大陸經濟確實遭遇強勁逆風，但也不需要太悲觀，大陸改革開放40多年，長期累積的能量，經濟體質已壯大結實。這也意味大陸抵禦景氣下滑的能力更紮實、更具韌性，大陸經濟底氣到底多充足？

美國2018年3月對中發起貿易、科技與金融制裁戰，大陸出口美國關稅大幅增高，原本外界以為大陸出口將受重挫，各國對中國出口依賴程度會加速降低。結果4年多過去，完全顛覆外界的想像。

根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）統計，近3年大陸貨物出口占全球比重，不減反增。從2019年13.2%，持續攀升至2021年15.1%，再創歷史新高。而同期間，主要貿易競爭對手國如美、德、日占比則明顯滑落，分別從8.6%、7.8%、3.7%，下降至7.9%、7.3%、3.4%。中國的全球化趨勢未因美國制裁而逆轉，其世界工廠、主要供應鏈角色反而更加突顯，這就是改革開放累積而成的底氣。

《華爾街日報》曾報導，大陸工業製造正在往全球價值鏈上游移動。特別是在精密程度與附加價值更高的工業產品方面，如汽車、精密器械、引擎及半導體產品等，大陸在全球市場份額一直穩步增加。這不僅代表大陸生產正在擺脫微笑曲線的底部（附加價值低），也代表近年來鼓勵企業朝科技創新轉型的做法，正在開花結果。

中國海關總署統計指出，今年1至7月，大陸高新技術產品出口總值已來到5519億美元，年增6.5%，占整體出口比重則是逼近3成（27%）。其中，具有一定科技含量的產品，如包含引擎及工具機在內的機電產品、以電動車及電池為主的汽車及其零配件、半導體的積體電路等，出口成長率都在兩位數以上，比重也持續攀升。顯見大陸生產製造的內涵，確實正隨著政策方向的調整，加速往科技創新邁進。更不用說，近期中國高鐵列車首次出口印尼的創舉，更進一步印證大陸高科技產品，不只能滿足境內廣大的市場需求，還有能力走出去。

突圍而出 帶動軟硬實力

除了製造科技硬實力大幅提升，大陸在科技軟實力的提升也是有目共睹。主要體現在兩大面向，一是數位經濟，另一是服務貿易。根據中國網信辦統計，近10年間大陸數位經濟規模成長快速，已從2012年11兆人民幣成長到2021年45.5兆人民幣，增長幅度超過4倍，占GDP比重則由21.6%大幅提升到39.8%，連續多年穩居世界第二。

而在服務貿易方面，大陸商務部亦指出，2012至2021年10年間，知識密集型服務貿易規模（包括進出口）平均每年成長9.3%，占比則是提高10.3%。其中成長速度較快的，多與數位科技有關。比如高度結合5G、AI及大數據等應用的電信計算機及信息服務，成長幅度就高達3.2倍；而大量應用金融科技（FinTech）的金融服務，成長幅度也高達1.6倍。

凡此種種，都能看見北京朝科技創新轉型發展的努力與成果，這正是支撐未來大陸經濟最強大的底氣所在。隨著中美競爭對抗日趨白熱化，大陸想突圍而出，就要投入更多科技創新元素，帶動軟硬實力的進一步提升。轉型的過程中，北京已經走在正確的道路上，未來該做的，不是搖擺不定，而是堅定前行。