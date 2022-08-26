最近鬧得沸沸揚揚的《數位中介服務法》草案，雖然在全民痛罵之下暫時「歸零」。但行政院長蘇貞昌一方面表示，沒有共識前不會推動此法，卻還是說「言論自由是政府堅持的價值，但民眾也因假訊息受害無數」，言下之意仍然認為管制「假訊息」是必要的。

在2018年底的縣市長選舉大敗之後，綠營支持者就一直把敗選的原因歸咎於中共認知作戰，到處散布「假訊息」。接下來，他們沒有深切檢討自己不得民心，卻開始豢養、扶持一個「假訊息產業」，把一切不利於政府、執政黨，還有蔡總統的資訊，都以明示或默示的論述，打成「中共認知戰散布的假訊息」。然後動用法律（《社維法》、《食安法》等）、學術（贊助補助許多關於認知作戰及假訊息之研究）、輿論（媒體與網軍大肆渲染假訊息之可怕）等綜合力量，塑造出一個「台灣充斥著中國假消息」的氛圍，賦予政府管理言論的正當性。而政府就可以運用「打假」的名義，壓制任何批判政府的聲音。這也是他們膽敢推出一個沒有服務，不管市場壟斷，無視消費者個資保障，卻只顧干預言論自由的惡法草案最重要的原因。

然而，「假訊息」真的那麼可怕嗎？「打假」是限制言論的充分理由嗎？表面上來看，「假」的東西好像當然不值得保護，刪除下架、處罰都沒關係。然而，「假訊息」之說，根本是煙幕彈，本身才是個假議題。

首先，「假訊息」必須是「故意」甚至「惡意」造假。行政院自己也說假訊息乃是「假、惡、害」的資訊。因此，單純的過失、錯誤、粗心所傳布的訊息，就算與事實不符，也不能稱之為假訊息而予以鎮壓。然而，要判斷一個錯誤是出於「故意」還是「過失」，絕不是從文字、圖片、影像的表面可以認定的。司法機關要認定行為人的主觀心態到底是故意還是過失，都要花很大的心力去調查審理。

但政府每次指控別人「假消息」、「假新聞」的時候，有深入調查過，發言者是故意還是過失嗎？《數位中介服務法》草案要求業者把假訊息下架，請問Dcard、PTT乃至臉書業者，有能力查詢貼文者的主觀心態到底是否出於「惡意」嗎？如果沒有判斷「故意」與否的能力，只憑表面上有錯誤，就逕行下架或裁罰，這就打了很多不該打的訊息。

其次，「假訊息」應該是單純、客觀的「事實陳述」，而不是主觀的意見評價，也不是對未來的預測。「台大地址是羅斯福路4段1號」，是個事實陳述，所以若把「地址說成忠孝東路」就是「不實」；但「台大是台灣最好的大學」，則是個主觀評價，每個人可有不同意見（林智堅現在可能不這麼認為？）。然而，許多訊息都可能同時夾雜著事實與評價，人們又往往把自己的主觀願望和現實預測混為一談。

這點沒弄清楚，「打假消息」反而會變成政府或其他言論篩選者，拿著自己的主觀價值去取代發言者的主觀價值。我的價值就是「客觀」的，別人的就是「錯誤」的。「上帝是否存在」、「死刑是否違憲」，以及各種反串文、諷刺梗圖都是典型的例子。事實查核中心介入「九二共識，沒有中華民國」是否為真的判斷，就是一個把主觀當客觀，錯誤干預的例子。政府或網路平台若把迷因、梗圖當成假消息予以取締，那就是笑話了。

另外，許多事情的真假、正誤，其實往往會有很大爭議，一時難以判斷。就像蔡英文要大家相信林智堅的清白，卻不信台大學倫會的判斷；而彭文正死不相信蔡英文有博士學位，仍在上窮碧落下黃泉地調查找尋資料。既然事實還有爭議，那能夠輕易以「假訊息」為由把貼文下架？

「假訊息」是個問題，但到底什麼是假訊息？什麼是法律能夠管理的假訊息？從憲法言論自由的角度來看，除了少數會造成明顯、立即、重大危害的言論外（例如，教唆犯罪、誹謗、兒少猥褻影像），就算「可能為假」，政府也不能干涉。滿口打假打假，卻專打過失的、主觀的、見仁見智的訊息，那打假只是政府消滅反對意見的血滴子而已。（作者為國立政治大學法律學系副教授）