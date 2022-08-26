行政院25日通過「112年度中央政府總預算案」，歲入編列2兆5565億元，年增12.8%；歲出2兆7191億元，年增20.8%，歲出、歲入規模雙創新高，差短1626億元亦創蔡政府任內新高。特別預算2128億元更是歷年新高。

從歲出細項來看，社會福利支出編列7154億元，占26.3%，居首位，較今年增加1150億元，主因是新增防疫預算658億；其次是教育科學文化支出編列4962億元，占18.2%，較今年增加474億元；第三是經濟發展支出編列4831億元，占17.8%，較今年增加2282億元，主因是台電的1500億電網計畫；第四是國防支出編列3974億元，占14.6%，因兩岸關係緊張較今年增加402億元。

觀察112年度的總預算案，其中有五項疑點值得社會關注，政府有責任進一步說明清楚。

一是歲入恐有高估之嫌。今年因俄烏戰爭、通膨升溫，全球央行陸續採取緊縮貨幣政策，主要國家都採取升息，國內廠商也因疫情期間提前拉貨的影響，庫存去化壓力高，終端需求放緩，訂單轉衰，已近2萬人實施無薪假，加上疫情反覆，邊境鬆綁步調謹慎，明年來台旅客及國人出國仍難樂觀，整體歲入恐有高估之嫌。

二是特別預算常態化。112年度總預算，移用以前年度歲計賸餘1000億元，舉借債務1736億元，加上特別預算2128億元，共3864億元，約占歲出總額13.2%，逼近《公共債務法》15%的舉債上限。這還是因為執政黨在訂定《防疫特別條例》時，以防疫為由將新冠肺炎特別預算排除計入舉債，藉以規避舉債上限。這做法不僅讓中央政府得以將部分支出隱藏於特別預算項下，特別預算有常態化之虞，更可能扭曲年度預算原貌，讓《公債法》與《財政紀律法》形同虛設，不利國家財政紀律之維護。

三、在通膨嚴重時採取擴張性財政政策，恐造成通膨加劇。擴張性財政措施是藉由擴大政府支出，在增加社會總需求的同時，確實可以對就業與提振經濟起到一定作用，但是長期的擴張性財政政策將引發通貨膨脹。上月國內消費者物價指數(CPI)已來到3.36%，與全年經濟成長幾乎一樣，在這時刻，擴張性財政政策將使得中低所得的家庭生活成本大幅飆升，生活陷入危機。

四、歲出成長率不應超過歲入成長率。財政部長蘇建榮曾表示，財政部會堅持兩大原則，即「歲出成長率不超過歲入成長率」、「政府債務成長率不超過經濟成長率（GDP）」，這原則只要守住，財政就能維持穩健。但這次原則被打破了。

五、遲遲不推動勞保年金改革，勢必債留子孫。根據勞保局資料，政府109年撥補200億元、110年撥補220億元，今年提高至300億元，明年更再加碼至450億元。但這些都是杯水車薪，若不推動改革，根據試算資料，這些撥補只是讓勞保破產時間由原先的115年延後至117年，遑論今年勞保基金投資光上半年就已虧損727億元，恐讓破產時間再提前。

面對少子化、高齡化的社會趨勢，國家歲入增加不易，歲出卻日益膨脹，因此政府更應嚴守財政紀律，才能在詭譎多變的全球政經環境下，讓國家穩健向前行。（作者為國家政策研究基金會副研究員）