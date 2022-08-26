8月27日將正式掛牌成立的數位發展部，可謂「未演先轟動」，因為在行政院日前通過的112年度中央政府總預算案中，數發部不但編列了高達211億元的預算，且預定員額600人中有一半為約聘僱人員。

眾所周知，民進黨與網軍關係密切，如今數發部非公務員比例如此之高，甚至創各部會之最，令人擔心1450網軍是否會大量透過數發部此一特殊的人事管道直接轉進中央政府任職。這些人素質如何、能力是否足夠，全憑任用的數發部相關主管決定，外界難以監督，因而其中是否有黨政不分、以國家資源餵養網軍的弊端，格外令人擔憂。

如因牛肉麵失言風波下台的前行政院發言人丁怡銘，就被認為是行政院長蘇貞昌的網軍總指揮，下台未幾又被蘇揆以有給職顧問回聘，可見蔡政府實在不能沒有網軍。如今數發部成立，由唐鳳擔任部長，權力大、資源多，民進黨是否會堂而皇之引進網軍進駐，讓數發部成為專為執政黨打擊異己、進行大內宣的御用網路東廠，人民必須嚴格監督。

唐鳳被蔡政府刻意吹捧為所謂的「IT天才大臣」，然而，證諸唐鳳幾年來種種落漆的作為，實在看不出她怎會浪得天才之名？遠的不說，近日大陸軍演期間，來自對岸的網路駭客癱瘓了外交部、國防部的網站，親綠媒體、台鐵甚至便利商店的螢幕也遭駭，出現諸如反美國眾議院議長裴洛西等令蔡政府難堪的訊息。

面對外界質疑政府怎麼沒有擋下或破解這些駭客的作為，唐鳳居然大言不慚地說，其實政府早有應變之道，所以數發部的網站就「連一秒都沒有卡！」唐鳳此言差矣。彼時數發部還沒有正式成立，流量小且重要性低，駭客根本懶得理你、沒有攻擊的必要，拿數發部做例子奢談蔡政府抗駭有功，其實是轉移焦點。

如果唐鳳這麼厲害，為什麼眼睜睜看著外交部、國防部被攻得體無完膚，卻不伸出援手？難道數發部只要顧好自己的地盤就可以了嗎？

讓唐鳳揚名的是新冠疫情期間設計的口罩地圖、網路預約疫苗平台、三倍券和五倍券登記系統、1922簡訊實聯制等。然而，不論蔡政府事前事後如何宣傳，這些系統都非常難用，每次推出必會當機，民眾上網等到懷疑人生都還未必能順利上線，這是哪門子的科技抗疫？

更慘的是，後來外界踢爆這些難用的系統也根本不是唐鳳設計的，全都是外包，而且幾乎都是外包給同一家廠商。為何這家廠商一再出錯還能不斷得標？再者，既然系統都是外包的，那政務委員唐鳳的角色與功能到底是什麼？面對在野黨立委不斷追問，唐鳳和衛福部竟完全已讀不回。

一個至今僅憑政府吹牛創造聲量的「天才外包暨出包」大臣，率領一大群不必經政府認證的網路烏合之眾，數發部恐怕會成為蔡政府執政後期的爭議焦點。9月立法院開議後，作為部會首長的唐鳳無可遁逃，必須赴國會詳細說清楚數發部的政策與業務，用了哪些人、錢要花到哪裡等等，這次別想再唬弄過去了。（作者為資深媒體人）