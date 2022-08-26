塔克曼的《八月炮火》與克拉克的《夢遊者：1914歐洲邁向戰爭》是兩部探討第一次世界大戰的經典著作，季辛吉等國際政治大師以歷史為殷鑑，警告台海戰爭將如同一戰帶來人類浩劫。中共的實戰化聯合演訓點燃了「八月炮火」，台海戰爭不再是遙遠情境，而是可怕的現實，唯獨喚不醒處於夢遊幻境的民進黨政府。

美國眾議院議長裴洛西堅持訪台使個人政治光環更為燦爛，卻提供了摩拳擦掌的中共最佳機會與藉口，對台灣展開全面性的武力恐嚇、脅迫，並正面挑戰美國在亞太地區的霸權，「切香腸式」漸進手段劇變為「震撼與威懾」的軍事行動，中共領導人習近平展現了強烈的統一意志，而東風系列飛彈及火箭彈也證明了解放軍有充分的實力執行。

重大事件都有脈絡可循，俄烏戰爭就是一戰的歷史重演，歐洲最大軍事強權的俄羅斯嚴重誤判，以為令烏克蘭屈服不過是舉手之勞；烏克蘭領導人則不理會警訊，寧願相信戰爭不會發生；而美國等北約國家又無法以外交手段阻止戰爭。

「今日烏克蘭，明日台灣」不是無端的類比，美國與台灣明知裴洛西訪台造成的安全風險遠超過其象徵意義，卻未積極轉變她的意志，同時又誤判、低估中共的可能反制行動，終於導致「圍島鎖台」系列軍演，即使台海現狀尚能勉強維持，安全態勢已進入極度不利於台灣的「新階段」。

《外交政策》的評論標題「台灣不能依賴『美國爸爸』解決問題」赤裸裸曝露台灣處境。該文指出，由於依賴美國在台灣遭受攻擊時可以迅速馳援，台灣顯得躊躇自滿，無意採取重大行動改善國防；事實上，台灣仰賴美國政客訪問嚇阻中共，以及台灣有事，寄望美國軍事介入可化險為夷，根本是一廂情願的想法。

早在裴洛西訪台之前，「美國對台灣的支持是實質性或象徵性？」就是美國學者專家辯論的焦點，他們建議減少只具象徵意義的訪問，優先順序應是美軍提高在印太地區的軍力部署，提供台灣充分的防禦力量，方能有效嚇阻中共武力犯台。

但現實面卻是，從8月起，透過軍演「正常化、常態化」，中共達成進一步脅迫台灣的政治與軍事目標，美國學界的憂慮不是無的放矢，民進黨迄今卻還在為外賓絡繹不絕來台而沾沾自喜。

蔡總統在「823戰役」64周年紀念日時表示，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，「我們要讓敵人明白，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價。」這是蔡總統對台海新形勢做出的最新回應，但缺乏堅韌國防為後盾只會淪為廉價的政治口號，而其背後的過度自信、錯誤認知、錯誤判斷更是維護國家安全的大忌。

中美關係落入谷底，台海形勢空前嚴峻，美國持續尋求開放、建設性的溝通管道，以管控分歧。反觀兩岸官方溝通管道早已斷絕，蔡英文政府似乎有恃無恐，不思降低兩岸的戰爭風險，持續以仇中言論刺激兩岸敵意升高，如外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙事件是「一帶一路遺毒」、國民黨副主席夏立言探視台商、台生被抹紅為「中共同路人」。

漫長、炎熱的8月天已接近尾聲，但「八月炮火」效應不會消失，甚至可能繼續擴大，夢遊中的民進黨政府若仍不覺醒，台灣終將走向戰爭的災難。