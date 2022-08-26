是要什麼樣的膽子，連警察都敢殺？是什麼樣的深仇大恨，要連砍2警55刀？是什麼樣的標準，讓犯人逃脫7天修辭叫「逾假未歸」？這社會到底出了什麼事，讓做惡的人無底限？

柬埔寨詐騙案，國人竟月逾千人前往，誤信可月領6萬元以上，卻淪入人口販子手中，被迫從事詐騙。不從者被囚禁、毆打，甚至性侵、摘器官販賣。更離譜的是被害人很多都是被朋友親人騙的，以介紹1個2.2萬美元、特別案子新台幣200萬元為餌，形同推人入坑不顧死活。而被害了還再加害別人，像抓交替一樣，一個換一個，為自己的利益不管別人性命，比電影《魷魚遊戲》還恐怖。

還有市長參選人論文抄襲死不認錯，所屬政黨「為一人毀全黨」在所不惜，以政治力量、網路風向攻擊近百年歷史、學術殿堂的台大，為了選舉，政治可以直接干預學術。是什麼樣的領導人，敢毀掉學術研究倫理、著作權法律、人格誠實等普世社會價值於不顧？

台灣是民主自由社會，不只言論自由受憲法保障，媒體解禁、集會遊行或成立人民團體都改為只要報備，卻出現了一個《數位中介服務法》草案，舉辦了3次公聽會。如果法案通過，我們的網路世界，包括FB、IG、PTT、Dcard、巴哈姆特，甚至是傳Line訊息，都有可能因為被認定和政府認為的事實不同，就被視為「假消息」，而被刪文、停權、查辦。 依據此法案第3條，不當言論不需要由法院認定，行政院轄下的文化部、交通部、經濟部、法務部、教育部、農委會等各大部會都有權直接認定。網路上99%的人反對，說因為有了這法，我們就不能去批評總統背書的林智堅論文是抄襲的，不能抨擊新竹花12億蓋出爛球場，為柬埔寨受害台人發聲被攻擊的網紅Bump的影片會被刪掉，大家也不許再質疑中央疫情指揮中心的疫苗價格跟3+11決策，更不能問停電是因為缺電還是小動物誤觸，因為政府已經定義了什麼是事實，什麼是假新聞。

我們社會到底要如何守住最基礎的價值體系？對岸著名商業顧問、潤米諮詢創始人劉潤，寫下了《底層邏輯：看清這個世界的底牌》一書，明白告訴大家，「你真的相信眼睛所看到的一切嗎？」、「事實真的客觀存在嗎？」如果我們被表象經驗所欺騙迷惑，看不透是非的本質，那這個社會的底層邏輯就喪失了，那你如何在千變萬化的世界中自處，認清這世界的真相！

《底層邏輯》這本書提醒大家在商業上、社會上要做到：1、拋棄經驗，不輕易下結論，懷著空杯心態去看問題。2、運用「假設—驗證—結論—調整」，大膽假設，小心求證，才得出結論，並做出調整。3、不要被利益與立場所左右，要堅持就事論事。

萬變世界中的不變，是能在動態中持續看清事物的本質，因為我們信仰底層邏輯。當一個人只要觀點不顧立場，只為利益不管對錯，甚至不顧別人死活，而我們連反對的勇氣都沒了，我們任由破壞這底層價值的話繼續猖狂，台灣社會勢必向下淪陷，台灣價值的底限也將蕩然無存！（作者為台北市出版公會理事長）