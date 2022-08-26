根據《德國之聲》2022年8月18日報導，美國前駐歐美軍最高指揮官本．霍奇斯（Ben Hodges）將軍認為，俄國軍隊的攻勢已經達到頂峰。如果西方提供足夠的武器，到今年年底，基輔可以重新奪回領土。這位美國將軍將俄烏戰爭和二次大戰俄軍成功擊退德軍的戰役相提並論。1943年，納粹德軍和紅軍在烏克蘭南部進行了數月的戰鬥。直到11月初德軍最終撤退到聶伯河（Dnjepr）西側。

就如最近在被俄羅斯吞併的克里米亞半島的薩基機場遭轟炸，以及在過去幾週，烏克蘭火砲在俄羅斯佔領的烏克蘭地區成功襲擊了50多個俄羅斯彈藥庫和突擊隊。霍奇斯說，「俄羅斯人甚至沒有足夠的人員或技能」來保護他們的後勤部隊，「這表明他們很脆弱，後勤系統也幾乎耗盡。」

今天的補給與二戰時一樣重要：當年納粹德軍在國家社會主義者的意識形態推動下，正在發動一場殘酷的滅絕戰爭。而且規模也不同，紅軍僅僅在聶伯河上前進就死傷了120萬士兵。在2月24日俄國開始入侵烏克蘭時，俄國將15萬名士兵帶到了烏克蘭邊境。然而，僅烏克蘭巨大的地理面積就在二戰中給軍方帶來了與今天在補給方面類似的問題。霍奇斯說，俄國目前在這方面非常脆弱，他與美國政府及其盟友的分析家一起，呼籲提供烏克蘭更智能的武器系統，例如 ATACMS（陸軍戰術導彈系統），射程為300公里的射程導彈。這種導彈也可以由美國 HIMARS火砲發射，烏克蘭最近使用這些火砲對俄國軍隊取得了重大的成功。

至於，令人顧忌的俄國核武攻擊應該「不太可能」：霍奇斯將軍認為，俄國除了使用核武器外似別無選擇，但他認為這「極不可能」。霍奇斯認為，即使在烏克蘭使用破壞性較小的戰術核導彈，也會立即導致美國和英國參戰。

因此，俄國對烏克蘭的戰爭將由傳統武器決定。這就是為什麼烏克蘭需要更現代化的軍事裝備和士兵訓練。幾個月來，烏克蘭總統澤倫斯基一直宣佈將在烏克蘭南部發動反攻。但到目前為止，軍事裝備還不夠，德國烏克蘭和安全專家尼科．蘭格（Nico Lange）說，烏克蘭目前還沒有「足夠的裝甲車和足夠的主戰坦克，無法在烏克蘭南部草原進行大規模的反擊，真正奪回決定性的領土」。蘭格告訴《德國之聲》，烏克蘭軍隊目前正在為這種反擊「創造條件」。最重要的是，他強調德國應該向烏克蘭提供更多重型武器。

霍奇斯說，烏克蘭可以解放俄國軍隊在2月24日之後佔領的地區，然後是克里米亞和頓巴斯，可能在接下來的「一兩年」內通過談判解決。雖然烏克蘭似乎處於僵局，但烏克蘭正在利用這段時間「建立一支部隊，直到它足夠強大」。

根據普魯士戰爭理論家卡爾．馮．克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）的理論，普丁在烏克蘭的武裝力量顯然已經達到了「頂點」。俄國軍隊「無論出於何種原因」，既沒有資源，也沒有人員，也沒有精力進行另一次重大進攻。烏軍對彈藥庫、指揮所的每一次成功攻擊，都會導致俄羅斯軍隊距離其補給點越來越遠。如果烏克蘭軍隊夠強大，而俄羅斯的基礎設施被充分削弱，那麼在霍奇斯看來，烏克蘭將可成功地「發動重大反擊」。

俄烏戰爭已持續六個月，俄國在西方國家的制裁下，據德國科學與政策基金會資訊，俄國經濟已萎縮了約 6.5%。從長遠來看，大多數經濟學家都同意，懲罰性措施和孤立將使俄羅斯的經濟倒退數十年。由上述《德國之聲》的報導，俄烏戰爭似有翻轉的可能。（作者為退休駐德國公使）

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