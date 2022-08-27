2022年8月22日，「中國最後的女酋長」瑪力亞•索家人發佈訃告：慈母瑪力亞•索老人因年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，於2022年8月20日2點27分仙逝，享年101歲。

瑪力亞•索的女兒得克沙•何說，雖然身體狀況不好，但母親還是想上山去看看她養了一輩子的馴鹿，只想回到馴鹿身邊。最後，母親在獵民點安詳離世。

●「中國最後的女酋長」

瑪力亞•索出生於1921年，鄂溫克族，她是曾獲茅盾文學獎的長篇小說《額爾古納河右岸》的原型，被世人譽為「中國最後的女酋長」。

瑪力亞•索畢生和她的族人生活在位於環北極地區泰加林帶的最南端的山林中。這裡地處北緯52度，位於呼倫貝爾草原和大興安嶺的交匯處，是中國最後一支使鹿部落的棲息地。

瑪力亞•索年輕時高個頭，漂亮、利落，是丈夫拉吉米的好幫手，狩獵時期，丈夫打中的獵物，都是由她帶著馴鹿運回家中。因丈夫拉吉米經常外出打獵，瑪力亞•索當家做主，承擔起家族的大量事務，漸漸成為家族的核心。

拉吉米去世後，因其擅長打獵和管理族群，瑪力亞•索成為鄂溫克使鹿部落裡的女酋長。

瑪力亞·索。（根河市委宣傳部提供）

生活在內蒙古大興安嶺地區的馴鹿，是全球地理緯度最低，最靠南端的馴鹿種群。生活在這裡的鄂溫克獵民世代飼養馴鹿，瑪力亞•索的一生都在與馴鹿打交道。

她曾常說：「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛它們。」

生在激流河邊，長在激流河邊的瑪力亞•索，從能牽馴鹿開始，就跟著父母出去打獵，幫著喂鹿。「有了馴鹿，鄂溫克人才能過得踏實。」

出嫁的時候，瑪力亞•索有6頭馴鹿做嫁妝。40多歲時，她的鹿最多，用瑪力亞•索自己的話來說，「多得怎麼抓都抓不過來。」

●中國最後的使鹿部落

歷史上，鄂溫克族曾分別被稱為「索倫」「通古斯」「雅庫特」等，1957年民族名稱才統一為「鄂溫克」，意為「住在大山林中的人們」。「敖魯古雅」是鄂溫克語，意為「楊樹林茂盛的地方」，敖魯古雅鄂溫克是中國唯一飼養馴鹿的民族。

每年4月中旬至5月下旬是母鹿集中產仔期。女人們在這個季節很忙很累，但是很開心，每天都要進山林裡找鹿仔，有花的、黑的。

瑪力亞·索。（根河市委宣傳部提供）

「這是我最幸福的時刻。」瑪力亞•索曾在接受記者採訪時如是表達過，剛生下的小鹿羔子，人不能碰它，要不然鹿媽媽就會不要自己的孩子了。

找鹿要沿著蹄印去找，如果馴鹿找不到，族人們是不會回去的，晚上在林子裡攏一堆火，就這麼過夜。

瑪力亞·索。（根河市委宣傳部提供）

產羔、找鹿、搬家……瑪力亞•索一生堅守山林、堅守馴鹿民族文化，90多歲高齡的時候還在山上飼養馴鹿，想著傳承中國獨有的馴鹿文化。

在山林裡搬家不用車，東西綁在鹿背上，孩子跟在後面，從這片林子走到那片林子，不論下雨還是下雪。馴鹿只吃苔蘚，為了鹿，瑪力亞•索和族人們就不斷地找苔蘚，不斷地搬家……

●與馴鹿相伴的鄂溫克族

敖魯古雅鄂溫克民族鄉建鄉前，敖魯古雅鄂溫克獵民只有屈指可數的136人，馴鹿僅有400餘頭。

2003年，敖魯古雅鄂溫克民族鄉生態移民搬遷至根河市西郊，這個曾經在大山上與馴鹿為伴、靠狩獵為生的人口較少民族，從較為原始的生產、生活狀態大踏步前行，逐步融入現代社會。

「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入今天的幸福生活。」得克沙•何如是說。

即便如此，瑪力亞•索仍習慣於山上和馴鹿在一起的生活，「我們祖祖輩輩生活在大森林裡，守著山林，跟大自然親近，過著自己的生活，我們並不需要太多錢，大自然裡什麼都有。」

瑪力亞·索與馴鹿的油畫畫像。（根河市委宣傳部提供）

2022年，敖魯古雅鄂溫克民族鄉建立14個獵民點，敖魯古雅鄂溫克獵民增長至340人，馴鹿種群從原來的400餘頭增長到了1200餘頭，翻了三番。

瑪力亞•索不但勤勞能幹而且多才多藝，獸皮在她的手中經過縫製就會變成手套、帽子、衣服，樺樹皮經她編製後成為筐和簍。她有講不完的民間故事，美妙的歌聲時常在林間迴盪，口絃琴的節奏在她的唇間傳遞著鄂溫克民族悠長的歷史……

（張瑋）

（本文來源：中新網）