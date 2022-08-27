裴洛西用接受民進黨的邀請為由，以美國眾議院議長的身分領隊，在8月2日實現了自今年4月以來，她就一直盤算的「執意訪台」一事。裴洛西19個小時的訪台之行，留下的後遺症非常明顯，直接造成中美在軍事、政治、經濟層面的激烈對峙與相互反制，雙方將「以硬碰硬」，謀求最終一決的局勢，正在蔓延。目前，事態控制在政治事件層次，還沒有上升為海峽危機，但中美從戰略對抗到戰略衝突只差一步的這種趨勢，令人揪心。

裴洛西要「硬闖台灣」，與她宣稱的民主政治完全無關，但與其所屬民主黨的政黨利益，與她長期經營的政治大本營國會的利益，才是休戚相關。

今年4月裴洛西亞洲之行暫緩後，她醞釀中的訪台之行，以及可能造成的巨大地緣安全風險，依次被西方媒體和美國智庫評估為「欠考慮的」（英國《金融時報》The Editorial Board, Nancy Pelosi’s ill-conceived visit to Taiwan, The Financial Times, August 2, 2022.），「太危險的」（華盛頓美國戰略與國際中心，葛來儀Bonnie Glaser and Zack Cooper, Nancy Pelosi’s Visit to Taiwan is Too Dangerous, The New York Times, July 28, 2022.）和「完全不計後果的（美國《紐約時報》專欄作家佛里曼）」。

此外，今年6月蓋洛普的一項民調顯示，美國民眾對16項美國主要機構的信心，較上一年進一步下滑。其中，僅有7%的民眾對國會仍然抱有信心，這一資料比上一年下跌了5%。那問題應該歸結與裴洛西個人嗎？歸結於她野心勃勃承擔的，「成為改變大國博弈遊戲規則的嘗試扮演者」這一角色嗎？

裴洛西訪台 將中美推到戰爭邊緣

顯然不是。正如大陸新華社發文所指出，美國國會是美國政府的組成部分，裴洛西的訪台行為侵害中國主權和領土完整、侵蝕美國的一個中國政策基礎，違反中美三個公報，背棄了美國政府對中國政府的承諾。裴洛西的行為，直接突破了美台之間不得有官方往來的美國對華政策底線。裴洛西訪台事件，成為美國企圖改變台海現狀的挑釁之舉。裴洛西訪台一事，直接將中美關係推到戰爭邊緣。

正值世界多事之秋。西方媒體普遍用「裴洛西執意訪台，引爆近25年來最嚴重的一場台海危機」等標題，對中美戰略衝突進行了大肆渲染。現實是，裴洛西「執意訪台」留下的一連串後遺症，將隨著局勢的發展相繼展開。雖然已經形成的中美之間 「相互硬碰硬」，雙方呈現的「兵來將擋水來土掩」的態勢，目前還看不到緩解的可能，但可以觀察到，事態被冷靜地控制在政治事件的層次。兩岸關係的發展也因此受到危及。

裴洛西已經打道回府。作為一位資深政治人物，裴洛西開始她又一輪長袖善舞。從目前看，她的目標是努力淡化其訪台後遺症，顯示她自己不想做「毀掉中美關係」的「背鍋俠」。

2022年8月1日，美國國務卿布林肯受訪時曾宣稱，國會是獨立的部門，裴洛西訪台完全是個人決定。白宮和五角大廈都無法強行干預。裴洛西回國後，拜登在接受採訪時也搬出所謂立法、行政、司法「三權分立」的政治體制，為他本人「有意不行使權力」之嫌，進行辯解。裴洛西則一邊在政壇繼續作秀，展現其政治魅力，一邊就她的台灣之行與白宮進行相互「甩鍋」，與拜登和布林肯進行激烈的「唇槍舌戰」。

美國總統具有最高統帥的身分，歷史上美國總統多次行使原本屬於國會的開戰權。如杜魯門繞過國會介入韓戰，詹森未經國會授權就擴大越南戰爭。此外，美國國家對外政策由行政部門制定，立法機構的議員可以提出議案，但也有責任履行既定的對外政策，行政部門有責任運用資源、發揮動員能力，約束議員，要求他們履行政府對外政策的承諾。如卡特總統在第96屆國會通過《台灣關係法》時，作為一個相對弱勢的總統，最終也成功地行使外交權力，說服國會放棄不符合政府意圖的參院版本，接受比較有利於實現中美建交的眾院版本。美國法律規定，總統還可以採取簽署行政令的方式，繞過國會而自主行使對外締約權。

拜登對台政策比川普更強硬

拜登行使總統權力，還不滿兩年，他常以「弱總統」示人，這也許是考慮到美國政治的高度複雜，政爭的空前激烈，民主黨內鬥得如火如荼。但涉台方面拜登的政策作風有幾點值得關注：

一、是外界曾普遍認為，民主黨人拜登對台灣的支持將不如共和黨人川普，結果證明，拜登在台灣議題上走得更遠，一些具體做法比川普更加強硬。

二、是拜登個人政治生涯中，雖然長期支持台灣，但始終持審慎立場。2001年小布希政府時，拜登曾投書媒體，主張美國協助台灣維持民主政體，強調這樣做對美國有幫助。但他立場鮮明地表明，美國沒有義務協防台灣。他特別強調，美國總統不應該讓台灣把美國捲入台海戰爭。拜登成為總統後，美國媒體對此很少提及，政治家和政客們也不引用。

三、是入主白宮以來，拜登在台灣問題上總體態勢是磕磕碰碰，遮遮掩掩，但在關鍵問題上，是否協防台灣，始終不鬆口。這次裴洛西訪台，總統沒有發揮所謂權力制衡的作用，也是一例。

所以，裴洛西為何不想做「背鍋俠」？因為實際的決策權力掌握在拜登手上，目前還看不出拜登對她的訪台之行是在「幫正忙，還是幫倒忙」。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※