民進黨在2018年九合一大選慘敗，執政時期不斷爆出論文門、疫苗採購弊案、缺電、黑道入黨…等公關危機，輿論質疑聲浪不斷，因而民進黨怪罪於網路「假訊息」，主張互聯網必須加以管理，推出「數位中介服務法草案」。

雖然不能否認權力鬥爭乃是「中介法」的主要立法動機，但是支持者所舉的理由也反映了數位空間缺乏治理的公共問題。比如從近幾年時常聽聞的遊戲虛寶、虛擬貨幣、網戀詐騙，韓國N號房、DeepFake、網軍頭子林秉樞施暴案，到最近登上新聞版面的柬埔寨詐騙和人口拐賣，都在數位空間活動。

這些在數位空間的刑案讓司法機關十分頭痛，在新興的數位空間由於監管法規和技術跟不上時代，存在著龐大的黑色產業鏈危害社會安全。尤其電子支付手段具匿名性、多層化特性、快速性、非面對面接觸以及跨境性，用作犯罪工具構成犯罪偵查之障礙和挑戰，難以阻卻非法資金流動。

至於有關言論自由的限制則是「中介法」最受關注的部分，NCC在草案總說明僅以空洞模糊之判斷基準，授權行政機關如認為資訊有「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」就可以向法院聲請「資訊限制令」。管轄權更是無所不包，數位平台如未切實管控將處以鉅額罰鍰。其規範的範圍除了謠言還包括對「族群、性別、宗教、國籍等仇恨或歧視行為」。

該法之籠統規範有超大的濫用空間，左膠很喜歡講要防止歧視和仇恨言論，但有時候反而會掩蓋掉真實存在的問題。現在談論社會問題時都會陷入平權左膠所營造的以「弱勢」為尊的政治正確，過度美化「弱勢」並限制所謂「冒犯性」的言論。搞得好像進步左膠、LGBT、女權主義、少數民族的價值才是正確的，其他的價值觀都是錯誤的，如果將來通過「中介法」強化思想言論管制將會把台灣變成烏托邦小說《美麗新世界》！

首先對言論自由的侵害性規定有違憲之虞，依照509號解釋蘇俊雄大法官協同意見書意旨，言論自由之保障，原則是所有言論都是保障範圍，包含劣等、低等言論，亦即原則上不對言論科以品質要求。再者要求言論必須反映「機械性客觀真實」是幾乎不可能的，屆時平台為了避免受罰將實施一刀切原則，像李文亮的「吹哨人」便會在這苛求下遭到懲罰，對言論自由侵害甚鉅。

數位空間有必要治理，但絕不應打壓言論自由。此法案不但無法良善治理數位空間，造成的寒蟬效應反而會掩蓋本應解決之問題。

（作者為中國文化大學政治學系、革命實踐研究院新世代第三期）

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