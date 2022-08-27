看世界政治舞台，除了中美俄三強之外，還有兩個經常會出現在上面的國家就是土耳其和印度，因為這兩國都有一個奇葩領導人。土耳其的艾爾段和印度的莫迪，兩人都有著翻雲覆雨，反覆無常的外交手腕，而使其國家成了各方競相爭取的香餑餑；兩個人都有買空賣空，投機取巧，吃裡扒外的本事，最後使其國家左右逢源，利益最大化。除此之外，這兩人的個性及發跡過程，也驚人的相似，如果有人說「莫迪是印度版本的艾爾段」，或者是説「艾爾段是土耳其版本的莫迪」，都不為過。

梳理一下艾爾段的生平。他1954年出生在一個貧困的穆斯林家庭，除了在學業和工作上十分努力之外，他還是一個宗教狂熱分子；40歲的時候，當選土耳其第一大城伊斯坦堡市長，2003年出任總理，2014年當選總統，2018年連選連任迄今。在擔任總理期間，11年之間，他把土耳其的年人均產值從2500元増加到1萬500元，通脹率從之前的40%降低至6%，創造了一個經濟奇蹟，所以他深得人民擁戴。

他靠著極高民意支持度，把內閣制改成了總統制，2021年底，經過修憲過程，為自己重新獲得再任兩屆（10年）總統的機會。2016年，由美國支持的居倫暗中策劃在土耳其發動軍事政變（顏色革命？），但由於土耳其人民的力量，硬是把政變壓制下去；土耳其軍隊中有數千人遭到逮捕，艾爾段以一介書生，在一群丘八（兵，拆字，軍人貶義詞）圖謀不軌的陰謀下，能夠安然無恙，並藉此機會掌控了軍權，不能不說是另一奇蹟。

艾爾段鎮壓庫德族人獨立運動絕不手軟，反對以色列的姿態非常激烈，多次在利比亞、伊拉克和敘利亞用兵，儼然以伊斯蘭世界領袖自居；夢想回復鄂圖曼帝國昔日的光輝歲月和建立一個以土耳其為中心的大突厥聯盟。艾爾段對美國和俄羅斯的態度搖擺不定，他想買美國的F35 ，又想買俄羅斯的S400防空飛彈；千方百計想要加入北約組織，又常常和北約組織對著幹，修憲使自己能再幹總統，在13名大法官之中，總統有權指定其中的5人（控制司法），總統可以兼任黨主席（黨政不分），把政教分離的政策轉向政教合一，距離獨裁只差一步，完全與歐盟標榜的自由民主背道而馳。

最近幾年，由於美國制裁，新冠疫情及被美元升值的收割，土耳其的經濟下滑非常嚴重，年通脹已上升到嚇人的60%以上，年人均產值由幾年前的1萬元出頭跌至現在的8000元左右，再這樣繼續下去，恐怕天縱英明的艾爾段形象會被徹底破滅，估計他能在世界舞台上躥下跳的日子可能也來日不多了，想再當完兩任總統的期望可能也會是一場空⋯。

接下來回顧一下莫迪，他1950年出生在印度古吉拉特邦的一個下層種姓貧苦家庭，年輕的時候，靠自己的勤奮努力，半工半讀，憑著函授課程取得了德里大學的政治學學位，更進一步取得了古吉拉特大學政治學系的碩士學位；除了熱衷政治之外，他也是一個宗教狂熱分子，曾在喜馬拉雅山度過兩年精神修行，斷絕了七情六欲，把他的童養媳（老婆）賈蘇達本晾在一邊50多年碰都沒有碰過；他主張宗教（印度教）治國，當政期間，通過了許多歧視穆斯林的法律，剝奪7000多萬穆斯林信徒（約佔印度穆斯林人口的三分之一）的投票權，引發許多次穆斯林人的暴動。

莫迪在2001年，當上古吉拉特首席部長（相當於省長）長達12年之久，政通人和，經濟成長全國第一，各方面的表現都十分出色，深得民心自然不在話下；2014年，順理成章當選印度總理，其後5年，印度每年平均經濟成長率為7.4%，2019年，印度GDP超過英國成為世界第五大經濟體。他的外交政策也是東搖西擺，使人捉摸不定；靠購買軍火成了美俄法各國拉攏的對象，經常對鄰國用兵來維持自己地區小霸王的形象；他參加上合組織和金磚組織，同時對美日澳印四方會議也絕不缺席，顯示自己的國際地位多麼重要，自我感覺非常良好⋯。

同樣由於新冠疫情，2020和2021前後兩年印度的經濟平均下降幅度高達7%，成也7趴（7%），敗也7趴，今年也絕不會好轉，目前失業率攀升至27%，加上被美元升值的收割，印度成為亞洲經濟的重災區。加上莫迪推出的農業政策引發大規模農民抗爭，他推動對穆斯林歧視政策引發穆斯林武裝暴動，根據印度政治暗殺頻發的歷史事件，莫迪能不能夠躲過這一劫數，還真難預料⋯。

看完前面的介紹，是不是也覺得這兩位土、印領導人稱得上是「難兄難弟」？其實，整個土耳其和印度對新中國的「愛恨情仇」相似程度也差不多，土印兩國對於中國都極不友善；土耳其在防空飛彈買賣中戲耍了中國一場，在中國購買瓦良格號航空母艦過程中強收中國「買路錢」，他提出的「大突厥聯盟」歪主義竟然打到中國新疆頭上來了；印度也不遑多讓，除了在邊界挑釁找渣之外還處處都以中國為其假想敵。

還有一件相同的怪事，就是這兩個國家的軍隊都和中國人民解放軍真正打過仗；人們對1962年的中印戰爭都津津樂道，因為那一次3個月的戰爭，印中陣亡人數是7比1（4897:722），中國大獲全勝；土耳其軍隊和解放軍（自願軍）在戰場相遇更早，1950年代的朝鮮戰爭，美國率領16國聯軍入朝作戰，中國人民解放軍以「自願軍」名義出征朝鮮；在16個美國小兄弟之中，土耳其精挑細選派來的一支由5400人組成的「王牌旅」最受到聯軍統帥的重視，交予該旅一項「突襲」自願軍的特別重要任務，沒有想到竟然遭到自願軍的「反突擊」，短短3個小時不到，傷亡近三分之二，從此戰力盡失，殘軍部隊只好淪為擔任後勤工作的苦力⋯，慘哉⋯！

（作者為中美論譠社理事）

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