台灣從2020年擁有強大民意基礎的辣台妹連任後，進入了一連串政治性的「報復性罷免時代」；時至2022的地方選舉前夕，看來又進入了一個「報復性論文門時代」，不論參選的、退選的、沒選的，不分藍綠白無一倖免的都被流彈掃到。撇開各大學審議委員會對於抄襲的學術專業判斷，其實從另一個面向也可以觀察到一些有趣的事情，就是當事人對於面對學術教育的態度。

如果一個人對於碩博士的認知，只是單純學位證書取得的話，其實真的可以不用浪費生命去取得這個證明，人生旅程還有更多獨特的經歷證明，都可以更加凸顯特別的人生歷練，來感動他人並加以認同與支持。其實到了碩博士等級的學位，比較多在意的是教育過程，在學術追尋研究中的歷練證據，不論最終的論文內容結論注定是成功或是失敗，還有師生關係的羈絆連結。

學位證書的取得不是買賣，不應該有對價關係的官位交易，不能是幫政治人物塗脂抹粉的化妝品，對於授業老師應該要保持尊敬的態度。學費不能因為失去學位而退費，如果可以這樣瞎搞的話，所有取得博士學位的人，不就都應該去退掉碩士學位來折現。

這些奇怪現象都是違背學術教育的本質，經歷過這些扭曲的政治算計過程後，只是逐步摧毀台灣學術在國際中辛苦累積的地位，並且讓國人更加認為教育是沒有意義的事情，對於國家永續發展相當不利。

事實上林智堅本人一定沒有抄襲論文，他的問題在於親信助理偷懶害他背黑鍋，還有用權力換學位的賣家優越感，對自己的指導教授直呼其名當小弟稱呼，導致尊師重道的感覺消失殆盡。在處理繁雜市政的同時，還能事必躬親的上課、交報告、分析文獻、寫論文，這種偶像級的艱困情境中可以做到面面俱到，其實本身就是一件很難讓人相信的事實。

面對政治性的「論文門」攻擊，因為過去親信助理偷懶而有口難言，導致被撤銷兩個碩士學位；但是其實學術界對其下手的時間點算是很寬容，讓他可以有機會退選，而不會因為確認登記參選後被迫凌遲到底。

一般而言，大部分人在碩博士的學習歷程中能做到的是，透過不斷投入專案研究的努力，取得指導教授的認同，布局讓其研究與未來畢業後的工作內容相結合；因此可以在取得學位的同時，順利獲得一個可以好好發揮的工作機會，讓自己的論文內容成為工作的敲門磚和墊腳石。

但是在殺紅眼的「報復性論文門時代」中，已經進入把良好的學術教育過程，惡意扭曲比照林智堅的政治性「論文門」攻擊辦理。

學術不外乎人性，人性趨向光明面，沒有政治介入的一般人學術教育過程，回歸學術的專業來判斷論文內容，依照各大學審議委員會的程序走，真金不怕火煉。所有被捲入的當事人，都具有於學術教育該有的尊師重道態度；殺紅眼的惡意栽贓者，不該抹黑良好的師生關係。

（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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