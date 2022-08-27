為確保日本中長期用電，首相岸田文雄日前要求政府研議增設新核電廠，並延長核反應爐服役期限至60年；日本政府預計在明年夏天之後再啟動7座核反應爐。原本預計在2022年全面廢核的德國，近日也有轉彎之勢，德國政府表示，正在考慮延長現有3座核電站的運轉年限，以提高能源安全。事實上，支持核電已成為德國的主流民意，堅持核電廠應屆齡退役的只有15%。

國際主流 德日韓提高核電

8月初，美國眾議院議長裴洛西離台後，解放軍展開實彈軍演，引發國際震撼。由於解放軍環台畫定了6-7個軍演區，且要求船隻及飛行器不要靠近，因此演習期間形同封鎖台灣，令人擔心會對台灣的補給造成什麼樣的衝擊。

目前台灣天然氣發電占比約為4成，這個比例遠高於全球平均值22%，也比能自產天然氣的美國（32%）和英國（30%）來得高。根據民進黨蔡政府的2025非核家園政策，屆時台灣的發電配比為天然氣50%、煤30%，以及再生能源20%，台灣的氣電比將是全球第4高。此外，台灣煤炭進口量為世界第5，主要是用於發電。台灣進口能源總計占97.3%。從國際淨零趨勢與風險管控來看，蔡政府的能源配比以高碳排的火力發電為主且過度仰賴進口，顯然大有問題。

為因應越來越嚴峻的全球氣候危機，2021年舉行的第26屆聯合國氣候大會（COP26）做出多項與能源相關的重要決策，其中包括第一次將「逐步減少化石燃料」正式寫入報告，預告煤炭時代即將結束；此外，有105個國家簽署承諾，宣示未來10年要減少30%的甲烷排放量，天然氣最主要的成分就是甲烷。COP26的結論顯示，煤和天然氣發電將受到更多制約。

蔡政府上台後，已經歷4次大停電事故，每次都影響數百萬戶民眾無電可用，至於影響數百、數千戶的停電、跳電，更是全台各地不斷發生，幾乎無日無之，次數之多難以計算。每次大停電後，經濟部都找出各種理由解釋，就是不肯承認與電力不夠用有關。然而，民眾心知肚明，停電如此頻繁，當然是因為電力供應緊繃到幾乎沒有餘裕，只要有一點小意外，電力就立刻出包。而台灣電力之所以不夠，與蔡政府錯誤的電力政策有關，包括在綠電還無法穩定且足量供應時，就急忙減核，致使缺電困境不斷發生。

重訂政策 召全國能源會議

由於台灣能源過於脆弱，工商界已多次要求政府將核能納入考量，以穩定供電。然而，即使經濟部長王美花坦承，2025年綠電比做不到20%，下調為15.2%，但蔡政府反核的態度不變。值得注意的是，歐盟在今年7月通過將核能列為綠能，雖然天然氣也被列入，但卻設下十分嚴格的條件，包括新置天然氣發電廠的生命週期碳排放量須低於每度電100克等等，整體而言，歐盟的新規定對核電更為有利，畢竟氣電仍是高碳排的發電方式。

今年2月俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，能源價格持續飆漲，已造成全球通貨膨脹，也讓歐洲國家開始重新思考能源配比，一場由英法領軍的歐洲核能復興運動正在展開，甚至如前述連德國都在思考重新擁抱核電。亞洲也是如此。如韓國尹錫悅政府推出新能源政策，在2030年前將核能發電占比提高到30%以上；日本更將改變311福島事故後的廢核政策。

從蔡政府2016年第一任開始推動2025非核家園政策以來，國內外政治、外交、經濟情勢發生了許多重大變化，國際的主流思維也從「非核」走向「非碳」，情況已今非昔比，蔡政府不能再固執地堅持反核神主牌，採行火力全開的發電模式，不但讓台灣成為反國際趨勢的排碳後段班，也無法應付國內經濟與民生發展的電力需求。為因應全新的情勢，蔡政府應考慮召開全國能源會議，重新訂定切合實際的能源政策。