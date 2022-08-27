大陸南方地區自6月下旬起罕見持續高溫乾旱，使8成電力供應依靠水電的川渝地區，陷入缺電危機。四川是「西電東送」重要基地，大陸經濟重鎮長三角地區用電因而受到影響，相繼啟動有序用電模式，缺電會不會拖累大陸經濟復甦步伐受到關注。

跨省電路對接 亟待完善

從整體來看，今夏電力緊張對大陸經濟的衝擊應有限。一來，吸取去年因「拉閘限電」導致許多企業未能及時交付訂單的經驗教訓，今年大陸火電供應充足，應能紓解部分燃眉之急，且四川等省已採取分區分時段「輪停輪供」的有序限電措施，多數工業企業得以復產；二來，今年大陸部分行業需求本就低迷，疊加傳統淡季因素，暑期限電對生產的影響並不嚴重。據大陸氣象部門預測，9月初南方高溫將得到普遍緩解，因極端天氣陷入電力緊張的地區屆時也可鬆一口氣。

不過，一旦極端天氣導致的夏季電力緊張變成「新常態」，經濟社會所面臨的衝擊將不可同日而語。此次電力緊張雖不至於對大陸產業鏈產生大的衝擊，卻也暴露出大陸在能源調控等方面亟待改善的幾個問題，這對全球各經濟體而言亦有警示意義。

首先，此輪電力緊張提醒大陸加快建立能夠適應極端天氣的能源系統。大陸氣象部門日前表示，未來全球極端高溫和乾旱的頻率和強度還將增加，而大陸年平均氣溫的增幅將明顯高於全球，目前50年一遇的高溫極端事件，到本世紀末會幾年一次。極端天氣對能源系統，特別是清潔能源帶來的不確定性在此次四川電力緊張中有目共睹。高溫乾旱不僅使四川全省水電能力下降一半以上，迫使7月分該省煤電發電量比往年至少增加兩成，還使新能源汽車出現自燃、找不到充電樁等情況，對清潔能源的推廣造成負面影響。

大陸若想兼顧「雙碳」（力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和）目標和經濟社會的發展目標，就必須盡快完善能源系統對極端天氣的適應力。大陸科技部等9部門不久前聯合發布《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》，列舉的十大任務包括煤炭清潔利用、新能源發電和儲能等，恰是其中關鍵環節。

世界缺電難題 共同面對

其次，加快建立大陸電網的「統一大市場」。根據大陸「十四五」大型清潔能源基地分布圖，四川、雲南、湖北3省是「西電東送」的重要基地。「西電東送」在保障大陸東部產業鏈發展的同時，也幫助西部依靠水電富裕起來，但是此次電力緊張卻暴露出跨省電路對接方面的問題。

由於國家電網與南方電網的電路難以完全對接，雲貴雖毗鄰川渝，卻無法向其輸送富裕的水電。在此情況下，陝西送四川的直流輸電通道不得不滿功率運行，並啟用從隴南通往四川的備用線路全力送電。同時，大陸13個省分急派50台應急發電車赴四川供電。從長遠計，大陸需加快國家電網和南方電網的互聯互通，將風、光、水、核等電力資源統籌起來，以備不時之需。

此外，可與其他國家和地區協力解決氣候和能源議題。應對氣候變化的時間緊迫，對全球各經濟體而言，當務之急是通過最有效的全球化資源配置，使各產業中最具優勢的經濟體負責生產製造，協力打造強大穩定的清潔能源系統。例如，大陸可提供相關基礎設施建設的技術支持，而東南亞國家則可更有效地利用當地電力資源。

面對極端天氣和能源議題，沒有一個經濟體能夠獨善其身。一方面，大陸高溫乾旱一旦持續，勢必會對全球產業鏈產生衝擊；另一方面，《2022年乾旱數字報告》指出，到2050年，極端天氣或將影響全球3/4以上的人口。

大陸地大物博，尚且遇到電力危機，未來如果全球變暖加速，小型經濟體更難自保。此次大陸電力緊張既是敲響警鐘，也是為各方再一次提供選擇機會：是把清潔能源視為一場你死我活的角力，還是放下眼前利益，共同應對難題。