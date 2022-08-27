國民黨副主席夏立言率團赴大陸沿海省市訪問，看望當地台商台生，並先後與海協會長張志軍、國台辦副主任陳元豐餐敘。從國民黨發布的新聞稿以及陸方官媒報導中，可以看到許多對兩岸和平穩定、對台灣民生福祉相當有利的訊號。可惜藍綠不是冷漠對待、就是攻擊指責，格局之小令人汗顏。

外界多將焦點放在張志軍、陳元豐在夏立言面前對軍演的辯護，又聯繫到共軍近期再度進行軍演，認為國民黨又吃了癟，卻遺漏了一連串與兩岸情勢走向密切相關重要訊息。陸方對夏立言不僅予以禮遇，也在官媒報導中提及其曾任陸委會主委、推動兩岸和平發展的經歷，這說明北京不會將台灣所有政黨都推向對立面，也對兩岸重回九二共識、和平發展留有空間。

今年8月初軍演結束後，中共緊接著發表訴諸「一國兩制台灣方案」的白皮書，且駐軍、外交的論述較過去更緊縮，因此無論是台灣朝野還是國際輿論，都預計大陸未來可能更強硬「以武逼統」、「鎖台窮台」，甚至無差別對待藍綠。但事實表明，上述猜測純屬多慮。夏立言向陸方關切的ECFA不應受政治影響、增加兩岸直航航點、小三通盡快恢復等要求，都得到陸方正面回應。而陸方雖在會見夏立言時重申九二共識和反台獨，但這本來就是國共領導人相互確認過的政治基礎，除此之外並未當夏立言面提出「統一」、「民主協商」等令國民黨難堪的政治要求。

簡言之，當前情勢下對台灣最有利的結果，就是盡可能深化兩岸經貿、文化和社會的聯結，讓大陸對兩岸融合願景有所期待，以交流「軟實力」去化解對岸「硬手腕」，這就是夏立言訪陸的最佳效果。民進黨前主席許信良不久前對夏立言訪陸的評論，也表達了相似的意思。對照陸委會發言人對夏立言會見陳元豐的表態，同樣以指責對岸為主，並未過多批判國民黨的作為。這些都隱約折射出，在兩岸戰爭一觸即發的危機時刻，尋求與對岸展開務實溝通、管控風險，其實是不分藍綠的共識。

與夏立言座談的大陸台商，本身就是占台灣經濟影響力高達4成的兩岸經貿的重要組成部分，此時予以關懷才是真正愛台灣、對台灣好的舉動。國民黨文傳會指出，夏立言此行「聽到許多久違的聲音」，多位台商也向訪問團大訴苦水，指出2016年以來大陸台商台胞沒有官方管道尋求協助，成為兩岸間的「夾心餅」，尤其是疫情發生後返台成本高昂，在大陸像是「無家可歸的小媳婦」。台灣作為民主社會，如果只是因為追求「抗中」政治正確，而漠視這些聲音和訴求，與民主價值觀背道而馳。

但可悲的是，夏立言登陸啟程時，除了民進黨端出抹紅老招之外，甚至遭受來自國民黨內部的各種酸言酸語，藍營高層也是低調再低調，似乎為黨內所謂「時機不宜」、「抗中保台也是縣市長責任」等發言背書。更令人扼腕的是，當夏立言向國台辦坦率反應台灣民意對軍演的不滿、憂慮，並代表台商和台灣大量中小企業向陸方轉達ECFA不應斷等主流民意訴求時，本該擔負起兩岸溝通、維護台商權益責任的陸委會主委邱太三，不思解決之道，卻跑去美國喊話，根本無助兩岸關係緩和。

夏立言此行應該讓國民黨更深知「兩岸牌」的可貴，也要讓民進黨認真反思過去一面倒「倚美抗中」的作為。但在短期選舉利益面前，有人選擇噤聲、有人選擇奚落、還有人選擇拆台，實在太荒謬了。（作者為智庫研究員）