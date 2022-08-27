「蔡英文賣台！」素以「愛台」自居，動輒攻擊對手「賣台」的民進黨萬萬沒想到，這一指名道姓的批判居然來自對岸。隨著台海博弈進入新的周期，北京對民進黨政府的「文攻」除了耳熟能詳的「媚美」和「謀獨」，現在還加上了「賣台」一條，兩岸對核心話語權的競爭愈發激烈。面對大陸的恩威並施，民進黨不僅「抗中」力不從心，在「愛台」的比賽中也一再落於下風。

裴洛西事件發生後不久，新華社便痛斥蔡英文及民進黨當局「賣台」，理由是他們犧牲台灣百姓的利益、福祉和安全，充當美國遏制中國的馬前卒，盤算的是撈得一己一黨的政治私利。具體論據則是蔡英文拿台灣老百姓血汗錢購買美國武器，總額高達近200億美元；花費鉅資在美國大搞政治遊說；在國際社會大搞金錢外交；甚至以民眾健康為代價，不惜開放萊豬進口。文章還援引大陸涉台專家的話說，在美台關係中，民進黨當局根本是拿著民脂民膏給自己交「保護費」。

中國環球電視網（CGTN）在題為「起底蔡氏騙局」的新聞專題中，乾脆定性蔡英文是「賣國者」。CGTN抨擊蔡英文的「台獨」運動以犧牲同胞利益為代價，大規模地向美國輸送利益，鞏固著自己的統治根基。在CGTN看來，「在地緣政治競爭當中被裹挾的台灣民眾，他們的不滿與憤怒又該向誰去控訴呢？」專題最後給蔡英文貼了三個標籤，除了「兩岸衝突製造者」和「台海和平穩定破壞者」，還有「台灣民眾利益加害者」。

就在史無前例的環台軍演落幕的同一天，大陸發布《台灣問題與新時代中國統一事業》的白皮書。北京揭露外部勢力打「台灣牌」，犧牲的是台灣同胞的利益福祉和光明前途，絕不是為了台灣同胞好，重申不承諾放棄使用武力絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。不僅如此，白皮書還強調必須堅持為包括台灣同胞在內的全體中國人民謀幸福，始終致力於實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，並且承諾和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

口說無憑，當最近一些台灣民眾在柬埔寨陷入困境時，大陸及時伸出援手。北京駐金邊大使館披露已陸續收到十數份台灣同胞通過電話、郵件等方式發來的求助資訊，使館將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。中共中央台辦副主任陳元豐在上海會見中國國民黨副主席夏立言時也承諾，大陸願意積極採取領事保護措施，及時提供救助。

反觀民進黨政府，面對國人在海外的遭遇，先是裝聾作啞，後是束手無策。以溝通兩岸為職責的陸委會更是荒腔走板，不但不領北京的情，還大談特談「主權認知」和「統戰分化」，對大陸表達不滿。那到底怎麼解決問題呢？陸委會煞有介事地宣稱政府駐外館處會竭盡全力提供國民海外協助，積極透過外交管道與各國政府合作。可是台灣與柬埔寨連外交關係都沒有，如何開展政府間合作？民進黨口口聲聲「愛台」，卻經常做「賣台」的事情，被批判一點不冤枉。