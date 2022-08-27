行政院25日通過112年度中央政府總預算案，其中8月27日掛牌成立的數位發展部編列了超過200億元的預算。一個5成員額都採非正職公務員約聘制、至今業務內容和政策規畫都還說不清楚的新成立部會，一下子就編了這麼大一筆預算，實在令人咋舌。

有立委即指出，目前數位發展部的員額是600人，假設每人月薪都10萬元好了，一年也不過7.2億元，剩下的錢要拿來做什麼？另外，數位發展部是公務單位，但5成員額都是約聘人員而非通過考試正式聘用的公務人員，選用標準大有操作空間，有沒有私相授受的疑慮？

儘管數位發展部的籌備工作小組回應，數位部含兩署公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，另外前瞻基礎建設特別預算約160億餘元，所以總共約218億元。前瞻基礎建設包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容。但因為這些政策方向的實際施行細節也還未可知，究竟這筆預算會用在哪，外界仍舊非常好奇。

數位發展部的首任部長唐鳳，就是蔡政府這幾年對外展現政府形象的最大招牌。無論是在數位科技領域的長才，還是唐鳳自己以多元性別身分成為內閣要員的這段經歷，都在國際間引起不少媒體的注意。唐鳳自己喜不喜歡這些目光無從得知，但蔡政府一定知道要怎麼利用唐鳳，繼續對內和對外營造自己的形象。打著數位、轉型、高科技的名號，成立一個新的部會乍聽之下立意良善，民眾一時之間也不會覺得有任何不妥。但在目前無確切政策目標和規畫、也無從衡量過往實績和經費使用的情況下，貿然就編了200多億的預算，是不是太過明目張膽？也難怪有人會質疑那群1450和塔綠班可以成為正式公務員了。

如果編得多了，怕數位發展部在正經的業務內容上不知道怎麼消化，會不會浪費公帑？更糟糕的情況是，政府會不會以數位發展的名義，先編了這麼一大筆經費給數位發展部，但實際上要他們做別的事？畢竟現在數位時代最敏感的就是網軍、資訊戰，前一陣子《數位中介法》所引發的爭議就是最好的例子。執政者會不會因此透過網路限制言論自由是其一，另外就是透過《中介法》可以任意對其他人的言論貼上「有問題」的標籤下架。數位部和網路之間的關係緊密，未來是否也涵蓋「網路警總」的角色，實在很令人起疑。

拿到這麼多預算的數位發展部，到底是不是真的能將經費用在數位化與國民數位素養的提升，還是只是以數位發展之名，背後卻還有其他打算，行政院有必要向民眾解釋清楚。（作者為口譯工作者）