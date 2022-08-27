智商超過180，國中沒有念完，如今成為史上「最年輕」、「智商最高」，也是「學歷最低」的「部長」，這恐怕又是打破世界紀錄！她自認為是女性，但一張燒餅臉讓她的外表不像女性。她曾代表台灣參加國際數位會議，讓台灣在LGBT世界大出風頭。

蔡英文用人，跟她的個性一樣，總是出人意表，她心中的OS難以捉摸；民眾越不喜歡，她偏要用！那些人品極差、能力不足，甚至像陳吉仲、吳音寧這樣的角色，她越是喜歡。唯一的要求是：對她要絕對忠誠。

這位號稱是天才的唐鳳，國中都沒念完，卻能當上新成立的「數位部」部長。可見蔡EE不是很在乎學歷，但為何堅持要挺林智堅靠抄襲騙到的兩個碩士學位？她內心的陰暗面，真的很難讓人捉摸。

我仔細地研究了一下唐部長的《維基百科》，才知道她所以會被民進黨重視並重用，始於他曾積極參與太陽花暴動，為這群反馬政府的暴民們，快速架設實況轉播台，將暴動實況即時在網路上直播。太陽花暴動幫民進黨推翻馬政府立下汗馬功勞，她也為民進黨建立了網軍架構的雛型。

如果林飛帆靠著太陽花都能當上黨的副秘書長月薪領9萬，那麼唐某的功勳，至少值一個部長酬勞：月領20萬。可悲的是，目前在台上的官員，除了多數是律師外，具專業能力、高學歷的政務官，寥寥可數。現在又多了個國中肄業的數位部長，把官員的平均學歷狠狠拉下一個新的台階！

一個號稱是天才的「數位部長」，她如何能讓該部正常運作？ 一個嶄新的部門，賦予數百億的預算，再加上數百名的職缺，她的權力在行政院各部會中，如日中天、不可一世。

未來她會將數位部打造成一個政治立場中立的數位科技部門，還是廣納散兵游勇的綠色網軍，成為可以上班打卡領薪水的正式職業網軍？還是將該部變為黨的另一個「附隨組織」、唯黨意是從的數位錦衣衛，專門抓捕反朝廷的數位欽犯？我們姑且繼續看下去。

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