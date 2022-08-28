長期從事台灣抗日戰爭史研究的作家、台灣辜金良文化基金會董事長藍博洲15日接受中新社記者電話專訪時表示，台灣抗戰史對於整個中華民族的抗戰史而言意義重大。宣介這段歷史，有助廓清台灣社會的迷霧，讓兩岸民眾進一步認識台灣、瞭解台灣，消弭隔閡。

77年前的8月15日，日本無條件投降，三個月後台灣回到祖國懷抱。藍博洲最初關注這一領域，源於20世紀80年代末期島內「台獨」分裂勢力對「二二八」歷史事實的歪曲。他沿著「二二八」的歷史脈絡瞭解日據時期台灣反抗運動的歷史，開展調查研究和採訪。「作為一個台灣人、一個寫作者，應該深入認識台灣以前發生過什麼。」藍博洲說。

1895年甲午戰敗後，台灣及澎湖列島被割讓給日本，藍博洲認為，自那時起台灣軍民就開始了反抗日本侵略的鬥爭。但長期受殖民統治，加之抗戰勝利以來台灣當局未認真處理這段歷史，歷史教育亦不受重視，導致民眾對相關史實的認知少之又少。

他認為，在此背景下，梳理日據時期台灣民眾抗日曆史，對於民眾瞭解現今的台灣問題、廓清迷霧有重要現實意義。

在近年出版的《尋找祖國三千里》一書中，藍博洲講述了台灣青年吳思漢為參加抗戰隻身回到大陸的故事。當年，放棄京都帝國大學醫學部學業，吳思漢穿越朝鮮半島，過鴨綠江，潛入東北、華北淪陷區，最終抵達重慶。與他一樣，那一時期有不少台胞出於覺醒的民族意識，克服重重困難回到大陸、參加抗戰。

「那一代人親身體會到被殖民、遭歧視的切身之害。」藍博洲說，這些志士仁人此前並不曾到過祖國，但對祖國就是有一種深刻的嚮往。

藍博洲指出，現今，島內不少年輕人在崇尚日本文化、兩岸長期對立的背景下成長，更受到問題教科書的誤導，缺乏基本的歷史常識和是非價值判斷。

面對問題，藍博洲策劃的「反殖民與台灣光復——日據時期台灣歷史圖文展」自2015年起在兩岸巡迴展出。展覽用大量珍貴的歷史照片和文字敘述，詳盡展示了自1895年割台至1945年台灣光復的50年間，台灣民眾反抗日本殖民統治、回歸祖國懷抱的鬥爭歷史。

藍博洲說，這場展覽，「總的來講就是反『台獨』」。以三個關鍵詞來概括，一是「反殖民」，即為反對日本殖民統治。二是「台灣光復」，每年10月25日「光復節」曾是台灣法定節假日，但在陳水扁當政時期被取消。三是「日據時期」，這是針對有人聲稱台灣是無主之地、將日本殖民統治稱為「日治」並藉以製造謬誤、蠱惑民眾。

首展在藍博洲的家鄉台灣苗栗拉開帷幕，隨後持續有學校、地方社區與他聯繫，邀請前去展覽；展覽也受到大陸方面關注，他便帶著這些史料跨越海峽，走過廈門、上海、北京、安徽，將這段歷史講述給大陸同胞聽。

藍博洲認為，大陸也需要宣傳台灣抗戰史，讓大家認識到台灣也有抗擊侵略者的傳統。

截至去年，展覽已走過約50站，藍博洲期待這項工作以更大力度持續下去，希望借展覽補台灣的學校教育、社會教育不足，讓更多台灣民眾，尤其是青年接觸真正的台灣日據時期歷史，認識到台灣抗日的光榮歷史。（朱賀）

（本文來源：中國新聞網，原題《宣介台灣抗戰史 台灣作家藍博洲強調「廓清迷霧 消弭隔閡」》）