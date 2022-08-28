數位發展部昨（27）日掛牌成立，首任數發部長唐鳳表示，數位發展部不做監理或是特許，也不做數位極權的老大哥，而是透過「三發」，分別為社會共榮的「社發」、產業轉型的「產發」、應變韌性的「突發」，強化全民數位韌性基礎。「三發」、「數位韌性」這些宛如元宇宙的外星文頻頻出現，讓人不免有資訊焦慮症，唐鳳不做什麼還能看得懂，想做什麼，就一頭霧水了。

2016年總統蔡英文上任，內閣人事的亮點之一就是唐鳳，行政院為他量身訂做一個「無任所」的數位政務委員，疫情期間即時做了一些領取口罩綁定健保卡、簡訊實聯制、疫苗施打等系統，也透過網路視訊參與國際會議，提高台灣能見度，不過這些表現毀譽參半。宅神朱學恒就質疑唐鳳的工作能力，和唐鳳有一段「實問虛答」的經典對話，網友轟動傳誦。

唐鳳的工作表現如何，實屬見仁見智，不過既然已身為小英男孩、小英女孩的一分子，行事作風依然遊走在體制邊緣，就難免予人非議，外界好奇的是，老早就知道要成立數位發展部，600個員額之中竟有300人是約聘雇人員，比例上未免太高，講得好聽是有即戰力就好，講難聽就是破壞公務人員進用規矩，難道這麼長的籌備時間，連考試院都無法配合唐鳳擬定一套國家人才庫的招聘辦法嗎？

台灣科技島夙負盛名，台灣資訊業人才濟濟，大專校院資訊系所也夠多，就算要聘僱天才駭客，國際間不乏舉辦海選的駭客競賽，台灣學生就常常組隊出國比賽，即使唐鳳想找一群怪咖、駭客、特異功能者當公務員，考試院辦不到嗎？

在元宇宙的大時代，天才IT大臣唐鳳要先接地氣，想幹哪些大事、需要什麼人才，跟實體世界的體系最起碼要能溝通、橋接，不能光描繪一些讓人聽不懂，以為是外星文的「全民數位韌性基礎」走一步、算一步、走哪去？

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