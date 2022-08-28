本月10日，北京國務院對台灣事務辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，第一節的第一句話，開宗明義指出：「台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚」。此內容與史實不符，特澄清如下：

1492年哥倫布發現新大陸，開啟歐洲「領土大擴張」時代。當年荷蘭和西班牙雖然在南洋各擁有商業地盤，然而對閉關自守的中國不得其門而入，於是澎湖和台灣淪為他們爭奪的獵場。

荷蘭首先採取行動，但受制於葡萄牙勢力，將目標轉向澎湖，分別於1604、1622年兩度占領澎湖。明朝派兵出擊，交戰因不分勝負而議和。明朝稱：「只要退出澎湖，如去占領對面的化外之島台灣，則無異議。」荷蘭因而退出澎湖，並於1624年入侵台南安平。

這段歷史如今看起來不可思議，但那時台灣人口稀少，且大部分為原住民，是道道地地的化外之地。至於澎湖，除了地理位置比較接近中國，四周更有豐富的漁場，早在南宋時代便有漢人移民，並從此納入中國版圖，歸屬於晉江縣管轄。南宋理宗寶慶元年(西元1225年)，宗室趙汝適著《諸蕃志》中明確指出「泉有海島曰彭湖，隸晉江縣」。

荷蘭占領南台灣，威脅到西班牙對日本和南洋的貿易，引起西班牙的不安。1626年西班牙出兵占領淡水，在今天的紅毛城原址建立聖多明哥城，展開與荷蘭在台灣的殖民競爭。經過16年對峙，在嘉南平原擁有米糖優勢的荷蘭，最終於1642年趕走了經濟居於下風的西班牙。

1661年，標舉「反清復明」的鄭成功圖謀恢復明朝未果，率領2萬5千大軍渡海。明鄭登陸台南，圍攻赤崁城。當時荷蘭守軍1400人奮戰9個月，最終彈盡糧絕而出降。鄭成功死後，其子鄭經繼位，自稱台灣為「東寧王國」，實為明鄭王朝的延續，也是台灣史上首次出現的漢人政權。

1679年，福建總督姚啟聖與巡撫吳興祚合奏，提議請荷蘭出兵聯手滅叛軍明鄭，而後再將台灣歸還給荷蘭。康熙批示「依議」，並派特使團到荷蘭東印度公司建立的殖民地巴達維亞(今雅加達)，要求荷蘭派遣艦隊協助進攻台灣。東印度公司總督以無人統兵為由拒絕。1680年鄭經病逝，明鄭內部陷入權力鬥爭，清朝見機不可失，派遣施琅率軍2萬進攻，雙方在澎湖水域會戰，清軍先敗後勝。消息傳回台南，明鄭無心抵抗而降，東寧王國自此覆滅，結束在台22年的統治。

施琅攻台，康熙的本意只在消滅叛軍，然後「遷其民而棄其地」。那時台灣人口連同移民與原住民不過20萬左右，相對於人口超過一億的清朝，康熙表示「台灣僅彈丸之地，得之無所加，不得無所損」，朝中亦有多位大臣反對將台灣納入版圖。因而1683年7月，施琅攻台後接見俘虜Alexander van Grevenbroek，請他帶信給位於巴達維亞的東印度公司總督，詢問是否有意願花錢買回台灣？

一方面由於東印度公司沒有回覆，另一方面是康熙猶疑未決，平台有功的姚啟聖、施琅因而陸續上書，主張納台灣為版圖才能根除陳年已久的海寇騷亂。施琅更力陳台灣對於鞏固東南海防的重要性，且表達外國勢力諸如荷蘭等屢屢對台灣之覬覦野心。康熙唯恐施琅自恃功臣，據台擁兵自重，遂諮詢閩籍老臣李光地的意見。李光地大致贊同施琅的保台疏議，但為了避免地方坐大，故提出駐軍3年輪調一次的「班兵制度」。康熙這才首肯，於1684年將台灣設置為「府」，隸屬福建省，正式納入清朝版圖，此時間足足比澎湖晚了459年。

如果當年明鄭沒有敗退來台，偏居一隅的化外之地台灣肯定不會引起清朝的興趣。再看後來的局勢發展，野心勃勃的日本很可能會趕走荷蘭，並將台灣納入日本版圖。就如同今天的石垣島，即使日本二戰戰敗，也不可能將台灣「割讓」給中國。如此一來，國共內戰時國民黨誓必死守中國東南沿海，若不幸戰敗，可能跨海退守海南島，或往越南、寮國、緬甸等方向撤退，直到與共產黨拚個你死我活。果真如此，後世將不存在兩岸問題。

誠然，歷史無法重寫。然而以現況而言，339年前才納入清朝版圖的台灣，對五千年悠久歷史的中華文化，「台灣『自古』屬於中國」的依據不知為何？（作者為海軍前艦長）

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