今年6月澳大利亞著名智庫洛伊研究所發佈了最新一期有關澳大利亞人如何看世界的民調，跟蹤澳大利亞人對一些重大國際問題的看法。其中有幾個問題跟中國有關。問題之一是：如果中國攻擊台灣而美國決定介入，你支持還是反對澳大利亞使用武力（介入）？

結果51%的人回答「支持」，反對的是43%。上一次也就是2019年問同樣的問題時，有47% 的人支持，51%反對。

這次民調是在2022年3月15-22日間進行的，主要是網上問答，回答問題者隨機抽樣選出，收到有效答案2006份，誤差範圍2.2%。

這個民調是在最近由於佩洛西訪台引起台海局勢再度緊張之前進行的。如果現在再做同樣的民調，支持出兵介入台海的澳大利亞人是否會增加呢？答案不得而知。那麼，根據上述民調得出的51% 被問民眾支持澳大利亞使用武力，是否可以得出澳大利亞真的會武力介入台海衝突呢？這個假設性的問題估計澳大利亞政府一下子也回答不了，畢竟這麼重大的決定會受多種因素影響，民調不會左右外交政策。

另一個跟中國有關的問題是：如果中美發生軍事衝突，澳大利亞應該保持中立、支持美國還是支持中國？結果是51%的人選擇保持中立（2021年是57%），46%選擇支持美國（2021年是41%），只有1%選擇支持中國。

民調發現不同年齡組的回答有差距，年輕人更傾向於澳大利亞保持中立。45歲以上的澳大利亞人有55% 回答應該支持美國，43%選擇中立；而18-44歲間的澳大利亞人只有36%回答應該支持美國，60%選擇中立。這一點跟美國的民調相似，年輕人相對沒有那麼反中，更希望在美中之間取得平衡。

這次民調其它跟中國有關的結果還包括，75%的人認為，在未來20年中國非常或有一些可能成為對澳大利亞的軍事威脅（這個比率自2018年以來增加了29%）。另外，45% 的人認為中國很好或比較好地應對新冠疫情，遠低於新西蘭（92%），新加坡（84%），澳大利亞（80%），但比英國（39%）和美國（25%）要好。

雖然民調都有局限性，只能作為參考, 但是洛伊的這個民調很大程度上反映出澳大利亞民眾目前對中國整體看法仍然處於負面狀態。

澳大利亞知名的和平與反戰運動領導人之一Hannah Middleton 對這些民調結果不以為然。她跟我說，51%支持出兵介入台海危機的澳大利亞人中，有多少人能在地圖上找到台灣的位置？

隨著中美關係競爭加劇，台海局勢會進一步緊張。如果台海發生衝突，美國肯定會捲入的。美國的盟友會怎麼辦？今年3月台灣民意調查基金會一個民調竟然發現，台灣人認為日本比美國更有可能協防台灣。那麼作為美國主要盟友之一，澳大利亞會不會跟著美國與中國開戰？

防務專家、西澳洲大學防務與安全研究所所長 Peter Dean 教授研究了過去幾十年澳大利亞參與過的戰爭後得出結論，澳大利亞過去參戰的決定都是自主的決定。我跟他交流時問他，美國的壓力起多大作用？他堅持認為澳大利亞一直奉行獨立的外交政策。言下之意就是，台海如果發生戰爭而且美國已經捲入，澳大利亞會如何應對將會由澳大利亞政府自己來決定。Peter Dean等學者認為，當美國的政策不符合澳大利亞的利益時，澳大利亞會說不。

中國新任駐澳大利亞大使肖千（右）。（新華社）

澳大利亞的防務政策目的究竟為何？是維護澳大利亞本身國土的安全，還是幫助美國維護其全球霸主地位，甚至跟著美國「遠征」去打擊各種「敵人」？這些也是很多澳大利亞人關心的問題。

澳大利亞人好戰嗎？彼德•達頓（Peter Dutton）曾擔任上屆莫里森政府的國防部長，以對華鷹派著稱。工黨今年5月上台後，達頓離開政府成了反對黨自由黨的領袖。50歲剛出頭的他雄心勃勃希望成為澳大利亞未來的總理。在最近跟他的一次短暫交流中，我感覺達頓思維清晰，沉著冷靜，並非一個不理性的政客。最近台海新危機爆發後，他接受媒體採訪時並沒有主張澳大利亞要軍事介入等，而是提出國際社會要吸取沒有在俄羅斯入侵烏克蘭之前阻遏俄羅斯的教訓，不能讓中國通過武力奪取台灣，這樣本地區的和平才能得到保障。我們不一定同意達頓的觀點，但他的目標是地區和平與穩定，而不是跟中國發生戰爭。連鷹派代表人物也不輕言戰爭。

洛伊研究所這個民調中超過一半澳大利亞人支持出兵介入台海衝突，跟澳洲民眾近年來對中國持負面看法有關。中澳關係不佳內外原因很多，其中媒體起了推波助瀾的作用。

以澳洲媒體為例，前兩年一些媒體大肆報導中國外交官給澳大利亞政府提出「14條要求」，作為改善關係的前提。這些所謂14條抱怨包括華為被禁止參與澳洲5G網絡建設，澳大利亞反外國干涉法等。中國新任駐澳大使肖千已經公開說明，沒有所謂14項要求，這些只是中方關切的領域。

今年7月初，中澳兩國外長在印尼巴厘島進行了友好坦率的會面，這是雙方外長三年來首次會晤。王毅外長提出希望澳大利亞不要將中國看成對手而要作為合作夥伴，希望雙方求同存異等4項主張。結果澳洲媒體報導說，雙方外長好不容易見面，中方就又向澳方提出了4個要求。媒體如此報導給澳大利亞新政府改善澳中關係增添了困擾。

懂得中文語境的人都知道，中文對話裡說的幾點，往往是中方希望與對方協商討論、共同合作的領域，並不是居高臨下提要求，迫使澳大利亞政府向中國「低頭」。看來民間交流還得加強，多瞭解對方的文化和歷史，才能找到更多的共同點。

正如新任中國駐布里斯班總領事阮宗澤博士所言，中澳之間沒有歷史矛盾，也沒有根本利益衝突。西方一些國家將中國作為假想敵，是根據他們自己的歷史經歷，認為當一個國家強大時就會企圖征服世界。確實，目前中國對西方的外交比較艱難。如何讓外界接受中國和平崛起，打消對中國崛起後的疑慮對中國政府和外交官是一大考驗。（作者為美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授、澳大利亞格利菲斯大學福布萊特訪問教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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