在全球少子化趨勢中，生育率1.08的台灣，已在2020年進入「生不如死」的階段，並預計將於2028年失去人口紅利。唯獨於科技產業有所發展的所在地，成為人口逆勢成長的祝福之地；根據2021年內政部統計資料顯示，台灣9歲以下人口比率，前三名分別是新竹市11.1%、新竹縣10.7%、桃園市9.8%，顯見優質工作機會對人口增加是有所幫助。

目前台灣人口的遷移是逐工作而居，在同時搭配薪水與房價的考量之下，2021年的淨遷入人口數，前三名分別是新竹縣竹北市4175人、新北市林口區3037人、台中市北屯區2929人；因此在人口遷移與生育的加成效果之下，竹北市成為台灣人口成長最獨特的存在。但是在竹北市人口成長欣欣向榮的情況之下，這個年輕城市發展的隱憂將逐漸發酵，其中最迫在眉睫的就是幼兒就學問題。

竹北市民要放心工作，家裡的幼兒教育必須處置妥當；而近幾年竹北家長共同的痛，便是中小學校舍數目不足的問題。由於主事單位的保守心態，對於產業發展未來沒有信心，因此不敢大開大闔的增建中小學校舍；導致在人口遷移與生育的加成作用之下，目前中小學校舍數目嚴重不足。

從小學校舍開始，為了舒緩其名額不足的困境，主事單位以炒短線的方法，產生讓人詬病多年的跨大學區就讀制度，讓家長在幼兒的小學時期，可以選擇其他鄉鎮人數較少的小校就讀，以解燃眉之急；但是經過多年後升上國中，目前中學校舍依然面臨準備不足的情況，表示主事單位根本不認真正視人口成長這個重要議題，導致家長感覺受到欺騙。

以嘉豐國小為例，因為家長已經確認主事單位的欺騙前科，終究不會讓自己的小孩有機會就近就讀中小學；所以透過4位里長串連，要求同時招生一到六年級的學生，讓近年因為配合跨大學區就讀的學生，可以即刻有就近就學的機會。

但是目前整個小學校區，完工的建築只有八分之一不到的場域，就是一棟大樓不到30個教室的微型小學，以一個年級預計招收10班的規模，在這樣的現況下，只能招收活動範圍可限縮的一年級學生，無法滿足一到六年級學生活動空間的需求。因為其他建築預計要於2023年底完工，所以在下周開學後，一年級學生需要被高牆隔離於校園施工場域，但是施工的聲音就不知道要用什麼方法有效阻隔，還有粉塵、異味這些小朋友不知道如何自我防護的東西。

一邊上課一邊建學校，除了學生辛苦，其實對於老師而言也是很大的負擔，因為真的不是一個正常的教學環境，先進城市中的特殊場景。為了趕開學，而讓小朋友在施工場域旁邊上課的類小學，期望就學大樓已經真正的完成驗收，一年級小學生真的不適合在此就讀。（作者林俊智為民眾黨新竹縣黨部竹北區副主任、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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