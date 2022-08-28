鄭寶清宣布參選桃園市長，弄得各陣營中軍大亂。民進黨說登記就開除；國民黨暗中竊喜，綠營分裂，藍營平白撿個便宜；民眾黨賴香伶則直接大誇鄭寶清的主張「清廉勤政愛鄉土」，明擺著是暗挺鄭寶清。

鄭寶清在原本的「三腳督」硬插上一腳成了｢四腳凳｣，狀似穩定，卻是攪亂一池春水，壞了國民黨大局。賴香伶批民進黨未辦理初選、直接徵召桃園市提名人選，這不是指著和尚罵禿驢？國民黨不也如此？

比民進黨好一點的是，羅智強最後並未硬幹到底，維持了表面的和諧，可也有藍營人士不管私裡、明裡都對鄭寶清讚譽有加，忘了這是在選舉，對敵人多一分仁慈就是減損己方一絲力量；加上張善政打的又是｢佛系｣戰法，過去一個月中幾乎聽不到他的一點聲音，林智堅的被拉下馬完全是社會中堅力量使然，張善政絲毫沒使上力，桃園市民也幾乎忘了他的存在。

鄭寶清參選，表面上是綠營分裂，但民進黨一向中央一錘定音，屆時中間選民會不會因綠營棄保效應而做整合，藍營反而成了泡沫化？張善政可千萬別高興得太早。

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