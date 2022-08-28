數位發展部昨日掛牌，蔡英文說這是數位轉型的里程碑。而面對輿論質疑數位部預算超高、約聘人員人數太超過、破壞文官制度、網軍合法化等疑慮，首任部長唐鳳定調，數位部將不做監理、不做特許，也不會做數位集權的老大哥；數位部的角色是教練，從旁協助產業進行數位轉型。

國民黨立院總召曾銘宗則指出，根據數位發展部組織法，唐鳳應制定宏觀政策，促進數位發展，協助國內走向世界的數位產業發展。做教練，是把數位部做小了!

無論是蔡英文說的數位轉型里程碑，還是數位部組織法裡提及的「促進數位發展」，或是唐鳳說的做教練，全屬胡說八道！

數位部成立是數位轉型里程碑？過往許多年來，通訊產業、有線電視、網路電視、平面媒體、物流通路、無人駕駛汽車、企業管理等的數位轉型，有哪一項是因政府的「教練」而成功的？民進黨除了大力豢養網軍，對數位轉型有何貢獻？數位部掛了牌，台灣數位產業便能一飛衝天？

產業經濟發展過程中，政府部門對產業的了解，從來不會更勝於民間企業。政府如何能做教練，指導民間企業進行數位轉型？台灣半導體產業發展有成，ODM產業傲視全球，從來都不是政府教練出來的。自由市場、數位經濟時代，人往高薪處爬。一流人才自然流入數位創新產業，怎會坐等政府機關低薪約聘？無學歷卻有好經歷的數位人才，何須等待唐部長來約聘？二、三流約聘人才做教練，指導民企一流人才發展數位產業？更是天大笑話！約聘人員的專才，最多也就是鍵盤俠之流，幹幹水軍還行，哪能制定甚麼宏觀的數位發展政策？

數位發展部？因人設事，為黨圍事，既無數位，也無發展，趕緊廢了吧！千萬別像NCC一樣，尾大不掉，後悔莫及！

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