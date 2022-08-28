民進黨老手鄭寶清決定脫黨参選桃園市長，掀起廣泛猜測及談論。選賢與能，多些候選人，比較能够挑到高手。台北市有三督、新竹市有三督，桃園市有四督，打破了被大黨提名即有勝算的傳统，對民主政治和廣大選民是件好事。

台灣社會平常就吵鬧不休，一到選舉更是口水淹腳目。民主政治選舉的主題是，做為主人的選民應該看候選人端了甚麼福國利民的牛肉，而不是倒過來跟著僕人或其政黨瞎起哄！

林志堅抄襲案吵得够久了，也有結果了，現在應該好好靜下心來聽聽、看看各候選人開出甚麼支票。特別是，現在的各個電視台和媒體毫不避諱，擺明了就是政黨的附屬組織，連社會公器該有的起碼公平都沒了。主持人和來賓、名嘴沒兩樣，大剌剌地帶風向，做有利主子的推論及結論，根本就是另類的置入性廣告，每天想對觀衆進行洗腦。

既然媒體如此厚愛他們的主子。你就倒著看、反向聽這些候選人講出來了那些確實可行的市政治理對策。如果碗公很大，也被包裝的很美，裡面裝的卻都是空心菜，你還投這些連放水都還考不及格的人，只能說你居然糊塗到「沸」和「佛」都搞不清楚，有悲哀。

沸和佛的不同，有眼睛的人都看得出來。沸是一張嘴把社會吵的沸沸揚揚，跟「吠」的意思雷同。佛當然不同。《維摩詰經》：「佛以一音演法說，衆生隨類各得解！」佛陀的「一音」，因為聽眾各人智鈍不同、因緣不同，而各自產生不同的理解；再因立場和企圖心的不同，又做了不同的傳播。但不管衆生何解，佛的一音的本質永遠沒變，選民能被怎唬弄了。

從資訊(information)轉換到智識(intelligence)的過程是人類對於消息歸納、分類、推理到加值的過程。這也好比人們從爭吵、對話到共識的步驟。台灣好可惜，我們吵的很多，但變成有共識的很少，因為大家忽略了分辨的重要。

從電視、電台、網路、報纸、雜誌等各種媒體傳播給我們的文字與訊息、聲音和影像、訊號和符號，猶如工廠的原料，在製造的過程中或閃閃發亮、嗡嗡作響，但只是經由郵遞、電線或電波移動的訊息，正如我們在小小的手機中看到的泛濫世界，固然令我們時而驚喜，但也經常疲憊不堪。

英國科學家夏農(Claude Shannon)說：「通訊的基本問題是如何將某一點的訊息在另一點完全或近乎準確地複製。」更重要的是，他認為訊息的價值和意義在於「當文字或訊息達成共識或約定時。」

現在選舉的訊息太多，真假經過廣告或行銷手法的塗抹和操弄，更是難以分辨。是非和誠信是「賢」的必要資質，市政的解方及願景的擘畫是「能」的基本考題。投票前，靜心地用它來量量每位候選人吧！別管他是藍貓、綠貓或白貓了。（作者為國家公益發展協進會理事長）

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