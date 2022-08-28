台灣兵役制度幾經更迭，在馬政府時期前兵源補充仍然是以義務役為主，直到蔡政府上任後力推募兵制，2018年起正式進入「徵募併行」的時代，役男改服1年替代役。所謂替代役即是不具備軍人身分、不屬於國防部管轄，服役於政府部門或公家機構，而三軍部隊缺額全仰賴每年軍事院校招生、專業軍、士官招募補足，這個重擔全然落到了國防部肩上，國軍必須擔負保家衛國之責，又要撥冗延續香火，四不像的政策也難怪戰備、整備無法專心致志，招募成效不彰亦成為常態。

暑假即將結束，各大校所即將迎來殷殷學子，國防部轄管三軍官校、士校更是早早即展開校訓前的入伍訓練，透過由民轉軍的過程，來銜接未來各項軍事學科、體能戰技。但投筆從戎的學生人數逐年大幅度遞減，以陸軍專科學校為例，新生僅僅只有錄取員額的25%，對此國防部以「回流教育」為宣傳，廣納已經在部隊服役，但未具專科學歷的軍職人員，才勉強達到預期目標。

乍看之下，似乎完成了招募任務，但其根本邏輯，就是挖東牆補西牆，軍校的大洞補上後，真正前線作戰的缺額，誰來遞補？如若進校的軍職生是中士階級，向下將有下士及士兵能夠晉升，突然間大幅度調整，擇優選才的機制還能落實嗎？這些人員在專業訓練、領導統御都還未能紮實之際，又被賦予更高階的任務，這樣的部隊，如何能遂行作戰任務？對照蔡政府的政治操作，營造的是大敵當前、兵凶戰危的氛圍，不吃草的馬兒真能好？還能跑？

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