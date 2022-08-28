國民黨副主席夏立言訪中與海協會長張志軍會面之際，行政院長蘇貞昌26日表示，「國民黨派團前往中國大陸，困難沒獲得解決，甚至要倡議與中國大陸展開對話，這是非常不適宜，同時也給國際錯誤的訊息」。蘇貞昌亦呼籲「團結對外，不要給敵人長志氣、加威風」。

在當局公布《數位中介服務法》草案後，民怨沸騰，網路上罵聲不絕、甚至人人自危。百姓懼怕《數位中介服務法》生效後，行政部門無限擴權，民進黨可借此加劇黨同伐異，鉗制言論自由，民進黨當局卻是企圖淡化事件，暫緩公聽會了事。

大批網民皆認為身為行政當局之首的蘇貞昌難辭其咎，就在此時台灣治安發生兩大爆炸性事件。一是黑幫組織與境外人口販賣商勾通一氣，將台灣人販賣至東南亞，多人受欺蒙勒詐。隨後再發生台南兩警被歹徒當街殺害，法務部、矯正署長受成為眾矢之的，受害遺族大聲疾呼，令人嘆息。

民進黨當局除「論文門」押上全黨命運，令誠信破產後，民進黨當局繼續行政失當，在治安、法律、民生、外務上無一幸免。當局行政程序上的紕漏之多、差失所導致的禍害之烈、被人民呵責之力前所未見，甚至已達一個沸騰點，而且不夠百日之後即至選舉，民進黨當局已察危機將至，不得不以國民黨來轉移視聽，猛攻夏立言訪陸。

民進黨當局自招民怨，不但沒有深究其原因，而蔡英文、蘇貞昌繼續企圖以「抗中保台」轉移民間對其批判來自保。在這種民怨四起的情況下再使「抗中保台」招數，預期已不會引起任何波瀾。

自「論文門」後，民進黨好像諸事不順、厄運接二連三降臨。「論文門」所議論的就是誠信黨格，孟子曰：「誠者，天之道也；思誠者，人之道也」。

從「論文門」可見民進黨由上到下的心思盡用在掩蓋、欺瞞、誤導上。由黨主席的論文至一名市長參選人的論文皆有「真文憑、假學歷」之嫌，林智堅的東窗事發，對民進黨而言似是心不甘、情不願的結局。

「自古皆有死，民無信不立。」非誠無信的政黨，無法立足於天下。民進黨沒有以黨紀處理失信的林智堅，已錯失反躬自問的機會，繼踵而來的必然是「獲罪於天，無所禱也。」接下來的必然是人民對民進黨的嚴厲咎責、民進黨必然原形畢露。

因「論文門」而破產的是民進黨的黨格，台灣之人民必然會對其施為舉措產生危疑。一個失信的政黨聲嘶力竭叫「抗中保台」，但由於民進黨的誠信有虧，民進黨的洗腦式、機械化對人民思想的注入開始失效。人民再三思之，對「抗中保台」條分縷析，自然得不出「抗中」能「保台」或「保台」需要「抗中」。

與2019年香港反對派在「修例風波」時喊出的「反送中」有一種巧合，「反送中」的「中」是指中國，即暗示中國就是「對立面」。「抗中保台」企圖向台灣植入灌輸的亦是中國就是「對立面」、要與中國為敵、勢不兩立就是正確，但文化上與中割斷不可行、政治上作為「中華民國台灣」與中為敵自相矛盾。而其衍生的最大問題是台灣人的身份認定，「抗中保台」本應是美國鷹派所叫之迷惑口號，民進黨廣而推之後，台青將面臨身份迷失。

台灣人民經歷中共解放軍多日圍合軍演後，再而揆情度理，始覺民進黨根本對「保台」無為，似是是「躺平」、順其自然、甚至放任台灣崩壞殞落。

自「論文門」後，台灣人民對民進黨的質疑漸多。本身台警被殺案應歸咎於狠毒殺人的歹徒，但焦點旋即轉至民進黨當局如何不顧公務人員的安危休戚。人口販賣事件本應對關連的黑幫、背後的操控者窮追猛打，但其所暴露的就是當局對人民生命安全的漠視，至於《數位中介服務法》本身當局可能只是希望打擊「假新聞」，卻出其不意地顯示出當局在此時企圖獨攬大權，控扼輿論。

民進黨面臨的連番厄運皆因誠信破產而自招，以美國為本的「抗中保台」日漸失效，但目下仍針對夏立言施政治攻奸之術，敵視大陸、將與大陸對話視為畏途，民進黨仍未知在「論文門」闖下大禍，繼續接待外國「上賓」，議員部長、什麼九品芝麻官都來台遊嬉一番。民進黨希望以此來減低內政失策的壓力，故竊用了「中華民國台灣」之名，讓外國人來消費打卡。

民進黨現在只能對對岸的中共、在野黨和持異見的百姓放狠話，稍有意見不合就是「中共同路人」，對美國、甚至小如立陶宛無下限地示好，台灣民眾己對此生厭，已感不勝其煩。在可見未來，民進黨與台灣人民的互信逐步消失，再而愈加脫離民眾利益，台灣將迎來一場政治秩序的轉捩點。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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