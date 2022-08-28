美國國防部政策次長卡爾稱，北京正試圖「改變現狀」，消滅「海峽中線」，建立一種「新常態」。還有CNN引述的「美國官員」分析，解放軍在台灣周遭常態演練，進到過去從未逼近台灣的距離，裴洛西和其他美國高層所擔憂的事「正成為現實」。

美國人的這些話，從頭到尾都在自欺欺人。大陸根本不是「正試圖」建立「新常態」，而是已經成功建立台海新常態。美國在冷戰時期畫定的「海峽中線」，更早就不復存在了。當裴洛西前腳一走，美國航母跟著駛離，解放軍不只越過「海峽中線」，還直接挺進台灣島沿岸12海里內，離高雄港不過20公里，從那一刻起，兩岸新常態就已然成形了！

很多人只注意解放軍飛彈越過台灣上空，質疑防空警報為何沒響起，甚至要等日本披露大家才知道。但更值得思考的是：平時大陸戰機不過是在離台灣島還有相當距離的「西南空域」，台灣軍方就以對岸「擾台」為由升空伴飛，可當解放軍真進入12海里實戰軍演，台灣軍方卻根本不敢有任何動作。

至於現在宣稱「擔憂」大陸「犯台」的裴洛西，實在是虛偽矯情到極點！她難道不曉得，自己就是引發台海新一波緊張的「罪魁禍首」？她當然清楚，因為她本就不是真為了什麼「抗中保台」而來，一切不過是政客賺鈔票、騙選票的一場表演。只是她大概沒料到，自己竟成了觸發兩岸新常態的導火線，就像歷史上無數新格局的重整，都源自當下看似並不嚴重的「單一事件」。

美國現在指控中國大陸「改變現狀」，無疑是標準的「做賊喊抓賊」，因為早從2012年歐巴馬政府提出「重返亞太」，美國就不再滿意原本建立在「九二共識」之上的「不統、不獨、不武」，而是積極促進台灣「務實獨立」，不斷掏空「一個中國」的政治內涵。馬英九溫和的「緩統」、「拖統」路線，美國都已不能接受，他們要的是挑弄兩岸緊張的蔡英文，利用台海兵凶戰危，炒高「台灣牌」的價碼，自認只要不停在紅線邊緣挑釁，就能逼大陸妥協，削弱大陸的發展進程。

10年後的今天，重新看這段歷史，當初痛罵裴洛西的人們，極可能要倒過來感謝裴洛西，大大推進了兩岸統一的進程。顯然，正是裴洛西玩火玩過頭的這一步，讓大陸決心以攻擊取代防禦，主動開闢台灣海峽的新局面。一些人也不是不清楚，台灣實際上被美國推向了戰爭邊緣，但他們仍不願說出台灣只有「談統」才能「謀和」的真相，還在幻想能在中國大陸和美國之間左右逢源。

像是主張「親美和中」的馬英九，一邊說台灣不應完全押寶美國，卻還是不提趕緊與大陸協商統一。或是提出「和平中立」的呂秀蓮，始終仍昧於台灣不可能在中國大陸和美國之間維持中立的現實，跟不上在兩岸新常態下應有的新思維。更有人錯估情勢，要大陸承認「海峽中線」的論調，完全脫離新常態下的現實。

其實現在最該有主張的，不應再是都已60歲以上的老人，而是風華正茂的年輕人。過去30年的台灣，被一堆掌權的老政客搞爛了，現在雖有一些有識之士出來說點忠言，卻仍囿於「去中」、「反共」、「台獨」、「華獨」等各種舊時代的思想包袱，阻礙台灣人通往新時代中華民族復興的正道。最後兩岸被美國搞到兵戎相向，上戰場的還是年輕人，你們自己的前途，為何要被那些早該被時代淘汰的老人左右？

我今年已82歲，當然也不年輕了。但我要呼籲當前兩岸新常態下的台灣青年，勇敢地認清現實，只有兩岸中國人盡快實現統一，台海才會有真和平。繼續虛耗下去，任美國操控利用，封死你們在兩岸交流下發展經濟的出路，搞到還要「全民皆兵」，那不僅不會有和平，你們的未來也都會被摧毀了！

（作者為新黨前主席）