《數位中介服務法》草案引發抨擊，NCC表示期待「數位發展部」加入討論。新任數發部長唐鳳卻強調，數發部不做監理與特許，也不做數位極權的老大哥，似乎不太賞臉。

《中介法》草案從字面看來是部服務網路平台業者的法案，骨子裡卻是箝制言論自由。而數發部表面是為了促進數位發展，但進用約聘人員過多，引發私用網軍爭議，兩者都令外界擔憂數位發展部恐成為蔡政府打擊異己的工具。

唐鳳解釋，數位發展部的角色是踩油門，NCC則是踩煞車，還說數發部是透過「三發」，也就是社會共融的「社發」、產業轉型的「產發」、應變韌性的「突發」來建構全民數位韌性的基礎，但旗下6個司的職掌，盡是推動、深化、強化的紙上談兵，新部會卻疊床架屋，顯然華而不實。

尤其數發部將人員的約聘比例提高，在野黨憂心網軍進駐，唐鳳和行政院長蘇貞昌把責任全推給在野黨，稱擴大約聘進用是各黨團的一致共識，甚至自豪50%的約聘比率還是縮減過的版本。

數位治理有其必要性，過去各部會單兵作戰，面對駭客攻擊，經常潰不成軍，但成立數位發展部充其量也只是整合管理，唐鳳喊的「三發」再造抽象又膨風，光是社會共融的社發，牽涉甚廣，怎是成立數發部就一蹴可幾的。

數發部風光揭牌，蔡英文臉書卻強調資安就是國安，並提醒民眾一起辨識、阻斷錯假訊息，共同提升全民的數位韌性，這和唐鳳三發要打造全民數位韌性的目的截然不同。所以，唐鳳說不做數位極權的老大哥，看來和NCC一樣，都是披著羊皮的狼。