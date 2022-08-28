中國大陸「圍島軍演」連同導彈越過台北上空的射擊，將裴洛西訪台以及民進黨治理下的兩岸關係，推向更接近歷史戰爭的邊緣。時代巨輪向著倒數不遠的戰火悲劇移動，誰能給予汪洋島嶼之中一分及時的「捍衛」或者「救贖」？

出人意料的是，海峽軍演期間的中國大陸基層民間，竟然沒有發生「民情極端燃燒」的意識與浪潮！大陸網路「咒罵裴洛西、批評台獨分子」的輿論聲浪甚至僅持續幾天。這與其說是北京「有意識的控制」網路言論過度蔓延，實際上卻是另有一股巨大的「兩岸文化情懷」，因緣恰巧的溫柔籠罩了戰爭陰影下的人心硝煙，甚至化解了仇恨濁浪。

8月上旬，恰是「王心凌現象」正在引發中國娛樂文化與市場最矚目的最高潮！收視第一的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，邀集跨年代的兩岸三地女藝人參加，當中來自台灣的王心凌以「40歲，卻甜美如昔」的表演，意外引發了「王心凌男孩、王心凌女孩」的全中國網民大暴動！

這一波中國大陸前所未見的「青春復古」，將如今30、40來歲中國社會主流的各階層男女，拉回王心凌2004年《愛你》專輯之後的懷舊時光！那是中國大陸社會與經濟正式崛起，隨後海峽兩岸也開放觀光交流，華語流行文化融匯著港、澳、台灣，滋養著一整個年輕世代共同成長的特殊回憶。

國際政治與海峽天空正在進入「軍事肅殺」之際，另方面，王心凌一人所引發的「文化清新」強力旋風，卻恰好適時的給予大陸民間社會「撫慰、轉移」。中國娛樂圈及文化評論形容王心凌帶來的，是一波無可匹敵的「回憶殺」！王心凌是當年那一位以歌聲笑容飄洋過海而來，陪伴無數中國大陸少男少女「一同成長、暗自愛戀、探索人生、確定自我」的台灣女孩。

此刻的王心凌，以她青春如昔的唱跳身影，連同她自己近20年來遭遇了人生起伏、感情波折的種種打擊，依然「坦然堅定」將轉身與手勢繫於一張「甜美如初」的笑臉望向大眾。這是什麼樣的台灣女孩？這個女孩身上有著何等的「台灣精神」呢？

舞台下與螢幕前，許多觀眾當場眼淚巨噴，不僅是因為王心凌同樣也都是歷經滄桑後「歸來依然少年（少女）」！而隨著時代變遷一路走來、成家立業的中國大陸族群世代，如今也都能感受大環境國際世局、經濟社會正在動盪，對比當初「看著王心凌」年代的交流開放與振奮繽紛，提醒著：此刻和平穩定的幸福，實在何等珍貴！

王心凌最後榮登節目人氣冠軍，眾多女星爭奪表現了幾個月，王心凌獨有「寬闊包容、支持差異」的個性也獲得無比好評！電視台接續製播《披荊斬棘的哥哥》新一季，同樣繼續邀請兩岸三地男藝人參加，其中，來自台灣人緣、個性極佳的任賢齊，同樣獲得目前人氣支持的首位！

大陸網路論壇上交相討論著：為何台灣的明星反而更顯泱泱大度？更不自私、更不小家子氣？這正是「台灣精神」的深刻與動人，藉由王心凌、任賢齊與諸多娛樂與文化的信使，傳遞給中國文化巨大多元的洪爐中，帶來屬於一份「海洋島嶼的開闊與清涼」，以笑容與真誠訴說著「兩岸和平的意義與價值」，早已深深建構於近幾代人彼此的相望與珍惜之中。

眼下來到「中美抗爭」的國際背景下，政治軍事每一不慎，都將點燃燎原誤區引來極端毀滅。民進黨扭曲多年將「台灣精神」包藏著「台獨動機」，操縱引發國際動盪，一步步將海峽兩岸逼近戰爭的邊際。

所幸古來總有「女媧補天」的大時代神秘機緣，透過王心凌的笑容與任賢齊的爽朗，將「台灣精神」補綴在戰火傾斜的人心天空，提醒著：有和平才有青春、有青春才有笑容，「萬千幸福唯有繫於和平的初衷」！

民進黨荼毒殘害台灣這座島嶼存在的本質甚久，真正的「台灣精神」卻絲毫未損。夏日涼風越過台灣的山脈平原、海洋沙灘，人們善良溫暖充滿著親切笑容，轉身回眸手指比出一個心。這個甜美可掬的台灣少女，絕對不會是蔡英文，當然是王心凌！