《孟子•離婁篇》有個故事說，某人有妻、妾，每天返家總是酒足飯飽，並聲稱達官貴人朋友甚多。有天妻對妾說：「怎麼從未看到有貴人來過我們家？」乃決定跟蹤，發現丈夫是每天到墓地，向人乞討祭物維生。妻子回來後很難過地對妾說：「良人者，所仰望而終身也，今若此！」妻妾二人遂相擁而泣。

能靠警察維安嗎？

這幾天在媒體上大家都看到，台南市兩名警員追捕嫌犯遭對方砍死，雙雙殉職倒臥在巡邏車旁，現場血跡斑斑。兩位警員是在追查失竊機車，遭歹徒持刀反抗，其中一位警員身中數刀，一位警員遭割喉，並被搶走配槍及子彈。兩位警員均因公殉職。

兩位警員殉職，大家當然十分悲傷，再講甚麼負面的話都非適宜。但我們不禁要問，我們人民的安全主要是靠警察同志來維護。但如果荷槍實彈的警察去抓一個犯人，卻被犯人打得稀巴爛，那我們今後要靠誰呢？我們小老百姓不是也要相擁而泣：「良人者，所仰望而終身也，今若此！」

警察能強勢嗎？

警員因公殉職，我們在無限哀悼之餘，大家一定要快速的深切的檢討，提出改革之道，否則警察及善良百姓都會死更多。坦白說，現在政府官員施政講話一切為選舉，事情一過就完了。像這次事件，主管警政的內政部長徐國勇說：「警方緝凶，過程更要注意本身安全，若遭歹徒敢反抗，可大膽用槍。」請問部長要怎樣大膽用槍？

2014年3月18日至4月10日，大學生發起俗稱太陽花運動，佔領國會，一度嘗試佔領行政院，警察能怎麼樣？動輒得咎，後來幾位警官首長反成了被告，十分尷尬。所以現在台灣警察的處境，常是開槍會成為被告，不開槍就被槍殺。

部長說警察大膽用槍是對的。如美國警察在執法時，似乎權威很多，警察一聲令下，嫌犯立刻將手扶在頭上，手一放下，警察立刻開槍，警察執法效力大多了。現在台灣警察，有槍不敢用，以致員警必須以肉搏方式與歹徒搏鬥。請問部長，在這樣情況下，你願意你的孩子去當警察嗎？所以部長要警察大膽用槍，應盡快明文訂出細節。

有口水、無行動

立法院長游錫堃說，通緝犯竟然敢一下子殺掉兩名警員，他是反對判死刑的。但像這樣，一定要判死刑，警惕歹徒不應該殺警察。請游院長趕快在立法院發動修法，殺警者死刑。這次殺警，自2019年以來，已是第三次。請居高位，說大話的官員們，趕快行動吧！

游錫堃院長說他是反對判死刑的，簡單說，他應是廢死聯盟的支持者。現關在監獄的死刑犯還有38人，為什麼不執行？這些人傷天害理，殘害無辜，有時一家數口被殺，死刑犯卻還要我們納稅來奉養他們，真是MD的厲害啊！既判死，就應快速執行。

坦白說，我要是當選總統，一個月內就將這些死刑犯清潔掉。殺人者死是基本原則，既判死就當死，敢殺人就不要怕死。

在台灣殺人判死刑，本就很困難，只要在法庭上裝作悔改的樣子，就能博得法官以尚有教化可能，而判不死。好不容易判了死刑，又不執行，台灣已成為作姦犯科的天堂。在這種氛圍下，你如果是經常要面對作姦犯科惡徒的警察，你心中怎麼想呢？各位大官，治理國家，不是只靠嘴巴，拿出行動來吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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