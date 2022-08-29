台灣時常被稱作為「文化沙漠」，但其實仔細探查的話還是有很多文化景點在妝點這個島嶼。以歷史景點而言，因為兩岸歷史因素，有非常多因之而生的獨特遺跡，使今人得以回顧與反思。

說起外省名人在台灣的居所，其實數量頗豐，以台北而言有梁實秋故居、胡適故居、殷海光故居、少帥禪園、閻錫山故居、錢穆故居、林語堂故居、張群故居、張大千先生紀念館（摩耶精舍）等。後五者皆在士林區，而在陽明山上者，則是林語堂故居與閻錫山故居。其中，閻錫山故居的地點及其歷史的獨特性，為亂世留下的深刻註解。

閻錫山被稱為山西王，在中國近代史中扮演重要的角色。其一生經歷了辛亥革命至國共內戰，其於山西掌權38年，保存了山西實力，將其建設成模範省，38年過去，在國共內戰中，終不敵共軍的猛攻，太原戰役接近尾聲之時，閻錫山離開太原前往南京，其後山西代主席梁敦厚、閻錫山的堂妹閻慧卿服毒自殺，太原淪陷後，閻錫山自此展開了另一段截然不同的平淡人生。

總統府公報，第245號刊載行政院長閻錫山代行總統令政府遷設台北。（王英豪翻攝史料）

時為行政院院長的閻錫山，把中華民國政府帶到台灣後，就請辭院長職務，權力交還復職的蔣介石，自己則在現在陽明山永公路上，以一廢耕之茶園為基礎，建造了一個仿山西高原窯洞的石造屋「種能洞」，在這度過了人生最後十年的隱居生活。今年5月23日，這個市定古蹟經過修復後，重新對外開放，也使人一窺這個曾經叱吒風雲許久的軍閥的最後歲月。

這個故居之所以選在陽明山山麓菁山下方，根據台北市政府所編閻錫山故居導覽手冊的說明，其具有軍事防衛的重要性，不僅居高臨下，運補便利，還有寓兵於農與防空保護功能。不過該地點距離1949年建立的革命實踐研究院不遠，或許閻錫山選此地點也與自我保護有關。

閻錫山搬入種能洞的前3年其實是處於沒水沒電的狀態，閻錫山及其部屬搬入後，過著簡樸的生活，閻錫山也在此著書立說，完成了不少著作。然而，若將這座在陽明山上的故居，與中國大陸山西省忻州市的閻錫山故居相比，兩者差距之大，令人驚訝萬分。

在大陸的閻錫山故居，是閻錫山耗資140萬兩銀子所整建，原有近30座院落，與超過1000間的房屋，規模之大令人嘖嘖稱奇，除了東西兩大花園之外，此起彼落的牌樓與宮殿式建築，使氣勢更加輝煌。這座結合中西建築藝術的閻家大院，確實不負昔日「山西王」的稱號，其豪華與宏偉絕非台灣種能洞所能比擬，也見證閻錫山所經歷的世事滄桑。

位在陽明山的閻錫山故居，歷經2年修復，現已對外開放，展示閻錫山的口述歷史紀錄、老照片和文物。（陳燕珩攝）

台北市定古蹟「閻錫山故居」包括「種能洞」和「紅磚屋」，圖為種能洞。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為餐廳與客廳。（黃世麒攝）

大陸閻錫山故居空拍 （圖／截自Youtube李毅勤的秀頻道）

雖然兩故居規模差異頗大，但兩者卻有一共通點，就是孫中山所書「博愛」兩字都在展示之列，這是閻錫山生命歷程中重要的歷史紀錄。

提到閻錫山，太原五百完人一事便是不可避免的，太原五百完人的紀念建築群，就在現在圓山飯店的山腳下，其實若沒有仔細觀察，行經圓山飯店道路的過程中是不容易發現此遺跡的，聽說以前還有憲兵站崗，如今已有荒涼之感。五百完人的牌坊上有于右任所書「天地正氣」，走上階梯後能看到小山坡上的五百完人招魂塚，以及後方的五百完人紀念碑。仔細一瞧，招魂塚上孫立人名字有被剔除的痕跡，恐怕是當時白色恐怖下的作為。太原五百完人雖已被證實不盡符合史實，但這樣的附會卻記錄下當時政治動員與宣傳的一種方式，令人感慨萬分。

于右任曾有一首詩「望故鄉」，其中寫道「葬我於高山之上兮，望我故鄉；故鄉不可見兮，永不能忘。葬我於高山之上兮，望我大陸；大陸不可見兮，只有痛哭！」其墓現位於陽明山巴拉卡公路旁，也是市定古蹟。沒想到不只于右任葬在陽明山上，閻錫山也葬在此山中。「只在此山中，雲深不知處。」若非特意探尋，兩位辛亥革命人物的墓園藏在深山之中，對一般民眾而言恐怕一輩子都難以遇到吧。

要找到閻錫山的墓，其實不容易，因為外面並沒有指標，必須沿著「士林201號綠地」標示牌往內走，才能發現，周邊步道稍嫌雜亂，走入時地上充滿昆蟲與落葉，前進時深怕踩傷了牠們，進入墓地後映入眼簾的是一個圓形的大墓塚。其實此墓園頗具格局，總面積超過300坪，墓塚就約有百坪，算是相當氣派，前方階梯有一大「中」字代表閻錫山晚年思想，周邊書有「世界大同」4字以為閻錫山之理想，若在春天來的話還會看到櫻花在其周圍，景緻甚好。墓園的方位，面對著自己的故鄉山西，他並沒忘記故鄉，但依照他的形象，應該不至於因不見大陸而「痛哭」。

閻錫山大多數部屬在他死後就慢慢離開，唯有侍從官張日明先生始終為其守墓直到今日，張先生是一個時代的見證者，來台70年過去了，往事如同過眼煙雲，其實不只張先生，又有多少人在來到台灣時，過著清苦的生活，而一生無法回到自己昔日的家園，甚至無法再與親人見上一面呢？當現在他們逐漸被世人淡忘，也被歷史所遺棄，他們的榮耀與青春，也終將隨著時光流逝，永不回頭。

曾任北洋軍閥晉系領袖、中華民國行政院長的已故「山西王」閻錫山晚年隱居陽明山，其故居及墓園在閻逝世51周年當天捐贈給台北市政府，希望故居在文化局接手後得到更完善的文化資產保存。曾是閻錫山部屬的張日明（右）半世紀以來每日上山守護整理閻錫山故居及墓園。圖為張日明向圓塚方碑的閻墓獻花。（王錦河攝）

閻錫山故居作為時代的紀錄，整理後開放給大眾參觀，或許也更能使新一代的人了解亂世的危難，並將一代人的經歷流傳下來，如今當我們走入種能洞，除了想像閻錫山的山中歲月之外，也理解到他雖貴為一代梟雄，最終也不免「百川歸海」，在相當短的時間內，走進了歷史的塵埃之中。人間充滿著天災與人禍，天災或許不可免，但人禍則當盡力預防，在大時代的戰亂中，沒有人是贏家，生命的損失更是無法挽回的悲劇，「前事不忘，後事之師」，今人當以和平為念，勿輕挑戰端，人類福祉方能延續下去。

（作者為台北醫學大學醫學系學生）