來到大陸這些年認識許多各行各業的台灣朋友，由於自身愛刷今日頭條和抖音的關係，無意間也刷到不少台灣好友。其中有一位來自東莞的台灣青年洛克思，他的頭條名稱叫做「正言先生」，很接地氣拍攝他在東莞生活就業的各種短片，刷了幾次之後我也立刻點關注並且留言，就這樣我與「正言先生」洛克思展開了第一次接觸。

緣分總是這麼奇特，不久之後他也回關我並且開始交流，原來彼此都有共同好友，就這樣子在2021年1月疫情仍嚴峻的時刻，我們分處瀋陽和東莞，一北一南在零下20多度的瀋陽街道和零上20多度的東莞街頭互相連線拍攝了一隻短片，就是想將大陸防疫和最真實的情況傳遞給台灣的親友。

因為我們在大陸不管在哪座城市，真正扎扎實實看見大陸防疫是以人民為中心，讓我們這群台灣同胞在大陸生活發展很放心。就這樣我與「正言先生」洛克思就慢慢的交流多了起來，並且看見他堅持每天更新在大陸生活的見聞短片，因為對於他來說不只是日記，更是要傳遞一位台青在大陸發展的點點滴滴。

作為台北老鄉的「正言先生」洛克思，他從事的工作也跟傳媒有關係，就來讓我們慢慢地聽聽「正言先生」洛克思的故事吧！

●辛勤努力 還清債務

其實「正言先生」洛克思也可以說是不折不扣的台商二代，在12年前他以台商二代來到廣東東莞發展，在父親經營的工廠裡工作，但是當他來到父親工廠，卻發現整個工廠可以說是債台高築，在隔年工廠就宣布倒閉了，留下了一些債務，這也是洛克思被朋友戲稱他為「負二代」的原因。但是他並沒有因此而垂頭喪氣，滿滿正能量的他在重整旗鼓後，靠著辛勤努力的工作於短短一年還清了所有債務，並且因為在自己努力打拚的過程中遇到多位伯樂，同時更收穫到愛情和家庭。

利用電商機遇讓台商傳統產業轉虧轉盈！

如今的「正言先生」洛克思已經從「負二代」轉變成名副其實的「正二代」，而這個「正二代」代表著滿滿的正能量並且事業蒸蒸日上。在一次青年交流活動中洛克思認識了主打女性內衣的「潘朵拉神秘戀人」同為台商二代的王董，此時該品牌卻處於虧損狀態，但兩人多次交流後一拍即合，洛克思開始積極研究市場並且瞭解內衣的結構生產環節。最重要的是洛克思利用大陸廣大電商市場，讓「潘朵拉神秘戀人」這個品牌轉虧為盈，同時透過他獨到的眼界，看見了內衣市場機遇，在積極尋找合作對象後開發出了潘朵拉隱形內衣，並且成功在天貓市場中打出一條通路。

●創業初衷 彌合罅隙

從就業到創業！透過新媒體鏡頭傳遞兩岸正能量！

凡是走過必留下痕跡，最重要的只要肯拚機會一定是留給準備好的人，有了在大陸工作成功的就業營銷經驗，加上在東莞遇到了許多貴人的提攜和鼓勵，讓洛克思慢慢也萌生了創業的念頭。因此在2017年，洛克思與合夥人成立夢行悟空文化創意團隊，團隊名稱是由兩岸創客共同命名，工作內容包括校企培訓和影視、動畫製作。洛克思創業的初衷很簡單：「因為兩岸訊息有很多不對稱的地方，我們最想做的事就是彌合罅隙，傳遞兩岸正能量。」如今的夢行悟空團隊已有20多人加入。洛克思沒想到會在大陸遇到這麼多志同道合的夥伴。「從一個人走到一群人，創業路上我並不孤單。」他特別感恩所有的遇見，他會一直在兩岸交流的道路上穩步前行。

洛克思一直強調，搭建兩岸文化交流的橋樑是艱辛且漫長的工程，但是成功不一定在於我們個人，只要每一個中國人都能堅持承襲這番的理念和精神，相信兩岸人民的情感一定會越來越緊密的，「正言先生」對他而言，就是一個身分的象徵，是傳遞正言、正行、正能量的形象，希望未來，能在兩岸交流的舞台上起到一定的作用及效果。

●從「負二代」變為「正二代」

因此我也常跟他說，你真的已經名符其實地從「負二代」轉變為「正二代」，就連「正三代」也都呼之欲出，因為熱愛用影像記錄生活的洛克思也為自己的孩子拍攝短視頻，加入到短視頻分享的大潮流中來。

就如同洛克思最常跟我說的，「在創業路上，還沒有努力過就不要怪環境、媒體、政治等外在因素，一定要學會時刻反省自己。年輕人只要方向對了，就不要怕路遙遠。儘管再累再苦，記得學會堅持。無論你選擇在哪裡創業，重點是自己努力。」現在大陸已經是世界上最大的市場，洛克思在東莞十多年也受到各界的幫助與鼓勵，因此他始終告訴自己要取之於社會用之於社會，在大陸這片沃土成長、發芽、茁壯，最終一定會找到屬於自己的一片天空。（侯聰明/自由撰稿人）

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